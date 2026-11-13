El Banco Central de Brasil advirtió que el 30% de los exchanges cripto no cumple con el capital exigido

De las 120 solicitudes presentadas, 119 siguen en revisión y una ya fue rechazada, mientras el regulador también observa que muchas empresas no entregaron los balances auditados que exige la norma. Los detalles, en la nota.

El Banco Central de B rasil detectó problemas de capital en cerca del 30% de las plataformas que pidieron autorización para operar , según su director de Fiscalización. La revisión, que abarcó 120 solicitudes , también se concentra en los estados financieros auditados y en los requisitos que las empresas deberán cumplir bajo el nuevo marco regulatorio.

El 30 de octubre venció el plazo para que las plataformas pidieran su autorización. El Banco Central difundió un listado de 120 solicitantes, pero estar incluido no equivale a una aprobación: según reportes, 119 trámites seguían en análisis y uno fue rechazado.

Ailton Aquino , director de Fiscalización del Banco Central de Brasil, afirmó que cerca del 30% de las plataformas solicitantes no tenía el capital social requerido , según declaraciones difundidas por medios brasileños. Se trata de uno de los requisitos que el regulador debe revisar antes de resolver cada pedido.

El piso varía según la categoría de cada entidad y llega hasta u$s7,2 millones, de acuerdo con las Resoluciones 519 y 520 . No es un monto único para todas. En definitiva, no alcanza con haber presentado el pedido antes del plazo: cada firma debe demostrar que cumple lo que le corresponde por su clasificación.

Panorama incierto: El Banco Central de Brasil revisará caso por caso, sin fecha definida para la autorización de las 120 solicitantes.

Aquino también indicó que muchas empresas no presentaron los estados financieros auditados que exige la normativa. Esa omisión suma otro punto de revisión, junto con el cumplimiento del capital social.

Las fuentes disponibles no precisan qué compañías incumplieron cada requisito ni cuántos pedidos podrían ser rechazados. João Paulo Oliveira, fundador de NoxPay, estimó que la mitad de los 120 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) podría quedar afuera en esta primera ronda. Es una proyección personal y no una decisión anunciada por el Banco Central.

Los dos números miden cosas distintas: el 30% de Aquino corresponde a plataformas con problemas de capital, y la mitad que menciona Oliveira es una proyección de rechazos. Las fuentes no aseguran que un incumplimiento de capital o de auditoría derive automáticamente en un no. Por eso, el universo final de plataformas autorizadas podría ser menor a las 120 solicitantes, según lo que resuelva el Banco Central en cada caso.

Aquino también indicó que muchas empresas no presentaron los estados financieros auditados que exige la normativa.

Efectos sobre el mercado

El proceso coincide con un cambio en las condiciones para que las empresas cripto accedan a servicios bancarios. Según las nuevas reglas, desde el 6 de noviembre los bancos no pueden prestar servicios a entidades que no hayan presentado una solicitud. Haber iniciado el trámite, sin embargo, no equivale a contar con una autorización definitiva.

Hay quienes sostienen que algunas firmas habrían enviado pedidos incompletos o defectuosos con el único fin de ganar tiempo y no quedar cortadas del sistema bancario. Se trata de una conjetura sin respaldo oficial: no se señala a ninguna empresa en particular y el Banco Central no la hizo suya.

Las empresas que no presentaron solicitud tienen plazo hasta el 30 de noviembre para dejar de operar, según el cronograma. Para las que sí iniciaron el trámite, el Banco Central podría demorar hasta dos años en revisar los pedidos de nuevos participantes. Ese plazo no permite anticipar, por sí solo, cuál será la situación operativa de cada firma mientras espera una respuesta.

Bitnuvem, NovaDAX, Digitra y Coinext figuran, según informes previos, entre las compañías que se retiraron de Brasil, aunque no se sabe por qué lo hicieron cada una ni si el motivo fue el mismo. El endurecimiento de los requisitos de capital, auditoría y acceso bancario podría cambiar el panorama del sector, pero hoy no hay datos suficientes para estimar cuántas plataformas sobrevivirán. Eso lo definirá el Banco Central, caso por caso.