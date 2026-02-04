Caso Narela Barreto: qué se sabe y qué falta esclarecer tras la autopsia en Los Ángeles

La repatriación del cuerpo a la Argentina se concretará en los próximos días y será posible gracias a una colecta solidaria organizada por familiares y amigos.

Familiares de Narela Barreto , la joven argentina hallada muerta en la ciudad de Los Ángeles el jueves pasado, confirmaron que ya se realizó la autopsia , aunque señalaron que las autoridades estadounidenses aún no informaron la causa de la muerte y que el caso continúa bajo hermetismo.

El examen forense comenzó el viernes pasado al mediodía, hora local de California, y se extendió durante varias horas. Según pudo saber la familia, los primeros resultados descartaron lesiones visibles en el cuerpo. “El informe preliminar solo arrojó que Narela no sufrió heridas superficiales, ni golpes, ni signos de abuso ”, explicó Kiara , prima de la joven, al confirmar que no se detectaron marcas externas compatibles con una agresión física directa.

Ante la falta de definiciones, el foco de la investigación está ahora puesto en los análisis toxicológicos , cuyos resultados aún no fueron entregados. “Ahora estamos esperando el examen toxicológico” , señaló la familiar, con la expectativa de que ese estudio permita esclarecer qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento. “Sobre la causa de la muerte no hay nada que puedan informarnos por el momento. Estamos desesperados por saber más ”, agregó al medio Infobae.

La familia también denunció falta de comunicación por parte de las autoridades a cargo del caso. Según relataron, el contacto entre la policía de Los Ángeles, los investigadores y el padre de Narela es prácticamente inexistente, pese a los reiterados pedidos de información. En ese marco, el hombre continúa presentándose a diario para exigir acceso al expediente y conocer qué líneas de investigación se están evaluando.

Con la autopsia finalizada, las autoridades estadounidenses informaron que los restos de la joven podían ser retirados. La repatriación del cuerpo a la Argentina se concretará en los próximos días y será posible gracias a una colecta solidaria organizada por familiares y amigos. El costo total del traslado fue de u$s9.000 , una cifra sensiblemente menor a la que se había mencionado en un primer momento.

“Nosotros juntamos 23 millones de pesos y pico. Yo ya cerré con una cochería el traslado en nueve mil dólares y va a ser trasladada a Lomas de Zamora, ellos se encargan de eso”, explicó el padre de Narela en declaraciones televisivas. Una vez resuelto ese trámite, adelantó que su prioridad será avanzar en el esclarecimiento del crimen. “Ahora me voy a dedicar de lleno a saber qué fue lo que pasó”, afirmó.

Quién era Narela Barreto, la argentina hallada muerta en Los Ángeles

La joven era oriunda de Banfield, donde manejaba un kiosco familiar y actualmente estaba radicada en EEUU desde hacía dos años. Su hermano Santiago indicó en el streaming Resumido que hasta hacía algunas semanas trabajaba como mesera pero que en el último tiempo había conseguido otro trabajo, sin más precisiones.

Su familia anteriormente indicó que Narela contaba con todos los papeles y visa en regla, en medio de temores de que fuera capturada por ICE. Una de sus primas, Milagros, reveló el martes a Telenoche que fue vista por última vez por un vecino del edificio donde vivía. “Un chico la vio subirse a un auto de una aplicación”, expresó.

narela barreto Los familiares de Barreto aguardan por respuestas sobre su fallecimiento. Redes Sociales

A pesar de que sus amigas dieron la alerta el viernes al no poder contactarla, Milagros dijo que Narela respondió mensajes hasta el lunes. “Hasta el mediodía el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, insistió. “Le dijo a su mamá que se iba a trabajar. Eso es lo último que sabemos de ella”, cerró.

Barreto había estado una semana desaparecida antes de que su cuerpo fuera encontrado en la vía pública, a unas cinco cuadras del departamento donde residía. La noticia del hallazgo fue comunicada a su padre el mismo día en que arribó a California para sumarse a la búsqueda. “Me bajo del avión, me subo a un auto y me llevan a la comisaría y me dicen que mi hija está muerta. Fue así. No me dieron tiempo a nada”, recordó.

Según los investigadores, la joven llevaba al menos un par de días fallecida y se presume que la muerte ocurrió el mismo día de su desaparición. “Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”, sostuvo el hermano de la víctima, aunque hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias exactas.