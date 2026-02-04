Alerta en Ezeiza: se incendió una fábrica de plásticos en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini + Seguir en









El foco ígneo se registró en la empresa Bolsaflex, ubicada en el corazón del Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza. Meses atrás, el 14 de noviembre, ese mismo predio había sido escenario de una explosión e incendio que afectó a varias fábricas del complejo.

Alerta por un incendio de una fábrica de plásticos en el Polo Industrial de Ezeiza.

Un incendio se desarrolló en una empresa de plásticos de la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini, donde se encuentra ubicado el Polo Industrial de Ezeiza, durante la tarde de este miércoles. El hecho movilizó a numerosas dotaciones de bomberos y generó alarma entre los vecinos.

Según informaron fuentes de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, el foco ígneo se registró en la empresa Bolsaflex, ubicada en el corazón del Polo Industrial de Spegazzini, partido de Ezeiza, minutos antes de las 16. El fuego avanzó con rapidez debido a la presencia de material altamente inflamable en el predio, lo que obligó a una respuesta inmediata de los equipos de emergencia. No se reportaron víctimas fatales ni personas heridas.

La situación obligó a un despliegue coordinado de bomberos locales, efectivos policiales y ambulancias del sistema de emergencias, que se hicieron presentes en el lugar, ordenaron el tránsito y establecieron perímetros de seguridad. Así, la intervención de los Bomberos y el personal de Defensa Civil resultó fundamental para contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia otras plantas del parque.

incendio ezeiza El foco ígneo se registró en la empresa Bolsaflex, ubicada en el corazón del Polo Industrial de Spegazzini, partido de Ezeiza. Ante el hecho, las autoridades recomendaron a los habitantes evitar la zona, no circular innecesariamente y cerrar las ventanas y las puertas. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente las causas del incendio ni la dimensión exacta de los daños materiales.

Meses atrás, el 14 de noviembre, ese mismo predio había sido escenario de una explosión e incendio que afectó a varias fábricas del complejo. Por ese motivo, se agilizó la respuesta de los servicios de emergencia y motivó consultas sobre el estado de seguridad de las instalaciones industriales en la región.

Ahora la investigación sobre el origen del fuego quedó a cargo de especialistas y peritos, quienes deberán determinar si existieron condiciones que facilitaron el avance de las llamas o si se trató de un hecho fortuito. Explosión e incendio en Ezeiza El pasado 14 de noviembre un incendio y una fuerte explosión tuvieron lugar en un depósito de una empresa petroquímica ubicada en la misma zona industrial de Carlos Spegazzini. El siniestro se originó en instalaciones de la empresa Logischem y avanzó rápidamente hacia firmas lindantes como Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast, provocando daños severos en estructuras, maquinaria y materiales. También se registraron impactos en viviendas cercanas. Durante 36 horas, los bomberos de al menos diez distritos trabajaron incansablemente en la extinción. Como consecuencia de la detonación, además de las destrucciones totales de los depósitos, se reportaron al menos 25 personas heridas. Entre ellas se encontraron un directivo de la empresa que atravesó un infarto y una mujer embarazada intoxicada, que ingresó en estado crítico a terapia intensiva. Además, el siniestro afectó a 21 empresas y generó pérdidas millonarias.

