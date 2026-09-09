Rescataron 14 perros en un caso de maltrato y crueldad animal

Un nuevo registro de maltrato y crueldad animal en Retiro. Vanesa Petrillo

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Blas Matías Michienzi, logró rescatar este martes 14 perros que se encontraban hacinados y en pésimas condiciones de salud en un domicilio del barrio de Retiro.

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Tal como suele ser la intervención en este tipo de casos, la mujer responsable fue imputada por el delito de maltrato y crueldad animal. El caso surgió a partir de la denuncia de vecinos que señalaron un domicilio que albergaba a muchos perros que estaban en notorio estado de desnutrición, sin acceso a agua, en espacios reducidos y expuestos a condiciones climáticas adversas.

Las condiciones de los perros encontrados. Tras la denuncia, la UFEMA encomendó las tareas de constatación a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, que logró constatar los hechos. Así, el fiscal Michienzi solicitó el allanamiento al titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº30, Juan José Cavallari, quien avaló el procedimiento.

Cómo fue el allanamiento El allanamiento se realizó con la intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA, División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y de la Dirección General Gestión Animal del GCBA, y se encontraron 14 perros —seis galgos y ocho mestizos— que estaban visiblemente desnutridos y con otras patologías producto de la falta de cuidados.

La CIJ con los perros abandonados. Asimismo, se verificó que los animales no contaban con vacunas, ni con un plan sanitario vigente. Ante este cuadro, el fiscal Michienzi imputó a la mujer responsable y dispuso el chipeado de los perros para su seguimiento e identificación, y su traslado a la ONG Alerta Galgo, donde recibirán atención veterinaria, tratamiento y alojamiento en condiciones adecuadas.

Cómo reportar maltrato animal y las consecuencias de ejercerlo El delito por cometer maltrato animal tiene una gran multa en Argentina. Según el artículo 1° de la ley 14.346 de la Constitución Nacional, la persona que lo ejerza será reprimido con prisión de quince días a un año. Además, según la cifra oficial brindada a finales de 2025, en caso de hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires se creó el Registro de Maltratadores, con multas de hasta 8 millones de pesos y trabajo comunitario. Para poder comunicarse con las autoridades en caso de presenciar, escuchar o sospechar por maltrato animal, la denuncia se puede realizar llamando el 0800-3334-7225 o de manera online, anónima o informada, ingresando a través de la página del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental, quien interviene en aquellas denuncias de maltrato animal (violación a la Ley 14.346) que se realizan en Buenos Aires.