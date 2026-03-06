Cómo es el portafolio de acciones de Cathie Wood, la inversora número uno del mundo

El portafolio de acciones de ARK Invest se enfoca en compañías tecnológicas muy disruptivas y con potencial de crecimiento.

Cathie Wood es una de las protagonistas de Wall Street y apuesta por acciones tecnológicas.

La gestora estadounidense Cathie Wood se convirtió en una de las figuras más influyentes de Wall Street gracias a su enfoque en innovación tecnológica y crecimiento disruptivo. A través de su firma ARK Invest , fundada en 2014, administra varios fondos cotizados (ETF) que invierten en acciones de empresas consideradas líderes de las transformaciones tecnológicas del futuro.

Su portafolio, particularmente la del fondo insignia ARK Innovation ETF (ARKK) , refleja una fuerte apuesta por sectores como inteligencia artificial, biotecnología, fintech, robótica y criptomonedas .

Actualmente, la principal posición dentro de su portafolio es Tesla , que representa alrededor de un 10% de la cartera del fondo . La compañía de vehículos eléctricos fue durante años una de las apuestas más firmes de Wood, quien considera que su liderazgo en movilidad autónoma, software y baterías la convierte en una de las empresas tecnológicas más importantes del futuro.

El segundo gran bloque de la cartera está compuesto por empresas tecnológicas vinculadas al ecosistema digital y de plataformas. Entre ellas destacan Roku , con cerca del 7% del portafolio; Coinbase , con más de 6% ; y Tempus AI , con alrededor de 5,7% .

Estas compañías representan áreas clave de crecimiento: streaming y publicidad digital, infraestructura para criptomonedas y aplicaciones de inteligencia artificial en salud.

La cartera también incluye empresas vinculadas al desarrollo de mundos virtuales y comercio digital. En ese grupo aparecen Roblox y Shopify, cada una con participaciones cercanas al 5%.

Wood considera que estas plataformas serán fundamentales para el desarrollo del comercio digital y del llamado “metaverso”, una de las tendencias que su firma identifica como motor de crecimiento para la próxima década.

Foco en la innovación y la tecnología

Otro segmento importante dentro del portafolio es el de biotecnología avanzada. En este campo destaca la inversión en CRISPR Therapeutics, una empresa que desarrolla tratamientos basados en edición genética.

Este tipo de compañías refleja la convicción de Wood de que la revolución en medicina y biología será uno de los cambios más disruptivos de las próximas décadas.

El portafolio también incluye compañías financieras digitales y de infraestructura tecnológica. Entre ellas figuran Robinhood, una plataforma de inversión minorista, y Palantir Technologies, especializada en análisis de datos e inteligencia artificial para gobiernos y empresas.

Asimismo, el fondo mantiene participación en fabricantes de chips como Advanced Micro Devices, clave para el desarrollo de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.

Más allá de las acciones, Wood también mantiene una fuerte convicción en los activos digitales. La inversora señaló públicamente que el Bitcoin representa aproximadamente el 25% de su patrimonio personal, lo que refleja su visión de que las criptomonedas tendrán un rol central en el sistema financiero del futuro.