Los bonos en dólares rebotan en el premarket de Wall Street tras el anuncio de recompra de deuda

Los títulos Globales repuntan hasta 0,8%, liderados por el GD30. Este lunes, cerca del cierre revirtió las fuertes bajas ante la novedad anunciada por el secretario Pablo Quirno.

Los bonos en dólares extienden su repunte este martes en el premarket de Wall Street. Los títulos Globales operan con leves alzas, que se montan sobre el rebote que experimentaron cerca del cierre de la rueda del lunes, luego de que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunciara el inicio de tratativas para recomprar deuda soberana.

Las subas de los títulos en dólares son lideradas por el Global 2030, Global 2035 y el Global 2041 hasta un 0,8%, mientras que le siguen el Global 2046 y el 29 en 0,6%. Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se sostiene arriba de los 1.000 puntos básicos.

