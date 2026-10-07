Los bonos en dólares retoman las fuertes bajas: ¿se diluye el efecto Brasil? + Agregar ámbito en









Tras dos días con fuertes alzas producto del viento de cola que trajo en Brasil el triunfo de Flávio Bolsonaro, la deuda soberana en argentina vuelve a terreno negativo.

Los bonos soberanos no logran retener la racha alcista.

El riesgo país cedió 12,5% en dos ruedas por el efecto Brasil, pero esta jornada parece que el viento a favor se terminó. Los activos argentinos amanecen con descensos generalizados en Wall Street. Dudas sobre la economía real, las compras de reservas, y el adelantamiento del año electoral traen dudas a la city. Además las tasas de interés tan altas en los Treasures de EEUU no colaboran a bajar los rendimientos de los bonos locales.

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En ese marco, el S&P Merval cae 2,1% a 2.835.346,930 puntos básicos. Las acciones que más bajan son: Banco Macro (-3,5%), Grupo Supervielle (-3,5%), y Loma Negra (-3,3%). Los ADRs que más bajan en Wall Street en tanto son, Grupo Supervielle (-4,4%), y Banco Macro (-4,2%).

Al respecto, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, aseguró: "El mercado internacional sigue dando que hablar, con una presión sobre tasas que no se disipa. La tasa del Treasury a 10 años de EEUU opera en la zona de 5,33%, máximos desde 2002, mientras que la del de 30 años opera en 5,70%, niveles tampoco vistos desde entonces. La renta fija en dólares se ve afectada, y Argentina no es la excepcion, aun con las dos muy buenas ruedas de lunes y martes afectadas positivamente por el resultado electoral en Brasil y el efecto arrastre".

Así, el experto también expuso que los factores exógenos serán un punto a monitorear de cerca por los inversores, que además deberán tener en cuenta la macro local y la relación con el humor social, ya pensando en el ciclo electoral de 2027.

Entre las noticias relevantes para el mercado se encuentra que, en la jornada previa, el BCRA publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) con los resultados del relevamiento realizado a fines de septiembre de 2026. En el noveno relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 1,9% para septiembre. Por su parte, el conjunto de participantes pronostica para diciembre un dólar a $1.614.