Goldman Sachs proyecta continuidad en el alza de acciones en mercados emergentes: cuáles encabezan la lista







El banco de inversión anticipa un crecimiento sostenido en los próximos 12 meses, con énfasis en Asia y otros mercados seleccionados. Cuáles son los mercados emergentes que están en alza.

El análisis de Goldman Sachs identifica a China y Corea del Sur como mercados con mayor potencial de crecimiento.

El índice MSCI EM, que agrupa a empresas grandes y medianas de mercados emergentes, acumuló nueve meses consecutivos de subas entre enero y septiembre de 2025. Según Goldman Sachs Research, esta tendencia podría extenderse durante los próximos 12 meses, impulsada por mejoras en las ganancias corporativas, la diversificación geográfica de las carteras de inversión y los recortes de tasas de interés anticipados por la Reserva Federal de Estados Unidos, en un escenario de dólar debilitado.

El banco de inversión ajustó su pronóstico para el índice MSCI EM, proyectando un valor de 1.480 puntos para los próximos 12 meses, desde los 1.378 puntos registrados al 16 de octubre. Las ganancias empresariales se esperan crezcan un 9% en 2025 y un 14% en 2026.

“Las acciones de India y Arabia Saudita, que han quedado rezagadas este año, podrían beneficiarse de vientos favorables derivados de la desregulación”, concluye el estudio.

Enfoque por regiones El análisis de Goldman Sachs identifica a China y Corea del Sur como mercados con mayor potencial de crecimiento, vinculado a su exposición al sector tecnológico y a la inteligencia artificial.

En Corea del Sur, las reformas en gobernanza corporativa podrían contribuir al alza de los precios accionarios, mientras que en China se prevén avances por políticas destinadas a regular la competencia y los precios en el sector productivo.

El informe también destaca oportunidades en Sudáfrica, donde el aumento del precio del oro beneficia a las empresas mineras y los sectores domésticos podrían aprovechar una recuperación del crecimiento y menores costos de financiamiento. Además, se menciona a India y Arabia Saudita como mercados que podrían beneficiarse de procesos de desregulación.