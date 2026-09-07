Un gurú de Wall Street vuelve a poner la mira en las acciones de las Siete Magníficas: ¿por qué?

Mientras el S&P 500 acumuló una suba cercana al 13% en 2026, varias de las acciones que durante años lideraron al mercado quedaron detrás.

Mientras el S&P 500 acumuló una suba cercana al 13% en 2026, varias de las acciones que durante años lideraron al mercado quedaron detrás.

La reciente corrección relativa de las grandes acciones tecnológicas estadounidenses abrió una oportunidad que muchos inversores podrían estar pasando por alto.

El conductor Jim Cramer, de Mad Money, sostuvo que llegó el momento de volver a mirar a las llamadas “Siete Magníficas” , después de varios meses en los que buena parte del grupo quedó rezagada frente al mercado.

“Estamos presenciando la venganza de las Siete Magníficas y la mayoría de la gente ni siquiera parece saberlo”, afirmó Cramer. Su conclusión fue directa: “Creo que es momento de comprar”.

El argumento se apoya en el desempeño relativo . Mientras el S&P 500 acumuló una suba cercana al 13% en 2026, varias de las compañías que durante años lideraron al mercado quedaron detrás. Apple fue la excepción, mientras que Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Tesla mostraron un desempeño inferior . Nvidia, aunque avanzó alrededor de 22% en el año, también entró en el análisis de Cramer debido a la compresión de su valuación.

“Tenemos que volver y buscar el antiguo liderazgo del mercado, las olvidadas Siete Magníficas, porque muchas se volvieron realmente baratas ”, señaló Cramer. Y agregó que, desde el punto de vista del múltiplo precio/ganancias, “quedaron muy rezagadas y eso simplemente está mal”.

Mientras el S&P 500 acumuló una suba cercana al 13% en 2026, varias de las acciones que durante años lideraron al mercado quedaron detrás.

Entre sus principales apuestas aparece Amazon, cuyas acciones subieron apenas 12% en 2026 pese al crecimiento de Amazon Web Services, la publicidad y sus operaciones internacionales. Cramer considera que las enormes inversiones realizadas por la compañía en infraestructura de inteligencia artificial están acercándose al punto en el que pueden comenzar a generar retornos significativos. AWS, además, registró un fuerte crecimiento reciente.

Alphabet también figura entre sus favoritas. El mercado, según Cramer, comprimió el múltiplo de la compañía pese a la expansión de Google Cloud, YouTube y Waymo. Meta, Microsoft y Nvidia completan el grupo sobre el que observa potenciales catalizadores, aunque con distintos niveles de riesgo.

En el caso de Nvidia, Cramer destacó que su valuación resulta particularmente atractiva frente al ritmo de crecimiento del negocio y consideró que una eventual ampliación del programa de recompra de acciones podría convertirse en otro catalizador.

Tesla, en cambio, representa la apuesta más especulativa del grupo. Cramer mencionó como posible catalizador una eventual operación vinculada con SpaceX, aunque su tesis es considerablemente más riesgosa.

La idea central es que el mercado pudo haberse adelantado al abandonar a las grandes tecnológicas en favor de nuevos ganadores. “Si el resto del mercado no estuviera haciendo nada, estaría bien que las Siete Magníficas tampoco lo hicieran. Pero ese no es el caso”, concluyó Cramer