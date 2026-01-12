Wall Street vuelve a apostar por el lema "vender EEUU" tras los comentarios de Donald Trump contra la Fed

El presidente de la Reserva Federal señaló que la amenaza de una investigación penal era “una consecuencia de un desacuerdo sobre la política monetaria”.

Wall Street vuelve a apostar por el lema "vender EEUU" tras los comentarios de Trump contra la Reserva Federal

El reciente anuncio de que la Reserva Federal de EEUU (Fed) fue citada por un gran jurado del Departamento de Justicia (DOJ) reavivó temores en Wall Street e impulsó de nuevo el fenómeno denominado “sell America” o “vender América”, una tendencia de desinversión en activos estadounidenses por preocupaciones políticas.

La noticia, que surgió tras una profundización de los ataques de la administración Trump contra la independencia del banco central de EEUU , hizo que el dólar, los bonos del Tesoro y las acciones estadounidenses iniciaron la jornada en rojo, aunque con el correr de las horas el mercado comenzó a darse vuelta.

La performance del mercado refleja el nerviosismo de los inversores ante la posibilidad de que la política monetaria deje de estar libre de presiones de la Casa Blanca.

El presidente de la Fed, Jerome Powell , confirmó que al banco central “le fue servido con citaciones de un gran jurado por parte del Departamento de Justicia” relacionadas con su testimonio ante el Congreso sobre un proyecto de renovación de la sede de la institución.

Más aún, Powell señaló que la amenaza de una investigación penal era “una consecuencia de un desacuerdo sobre la política monetaria”, subrayando que este conflicto no solo trata de procedimientos administrativos, sino del papel central que ocupa la Fed en la fijación de tasas de interés.

Esta escalada, que llega tras otros esfuerzos por parte de funcionarios del gobierno, incluyendo presiones para destituir a la gobernadora Lisa Cook y llamados repetidos a recortes agresivos de tasas de interés, generó inquietud sobre si la Fed podrá seguir actuando con la independencia tradicional que caracteriza a los bancos centrales modernos.

trump powell.jpg Trump volvió a atacar a la Reserva Federal, lo que preocupó a Wall Street. Imagen creada con inteligencia artificial

Como explicó un estratega de mercado, esta situación coloca la discusión sobre la independencia de la Fed “en aguas desconocidas” (“To characterize the events as putting the Fed independence discussion into uncharted waters would be an understatement”), lo que podría influir en expectativas de rendimiento de los activos financieros.

“Cualquier acontecimiento que cuestione la independencia de la Reserva Federal añade incertidumbre a la política monetaria estadounidense”, afirmó Gary Tan, gestor de cartera de Allspring Global Investments.

“Es probable que esto refuerce las tendencias existentes de diversificación, alejándose del dólar, y aumente el interés en coberturas tradicionales como el oro”, añadió.

La reacción de Wall Street

El impacto inmediato en los mercados fue tangible en el inicio de la rueda: el dólar cayó 0,2%, el S&P 500 llegó a retroceder hasta 0,5% antes de borrar sus pérdidas y los rendimientos a 10 y 30 años subieron ligeramente, marcando un escenario de volatilidad renovada.

Algunos analistas advierten que si estas tensiones políticas persistieran o se intensificaran, las ventas de activos estadounidenses podrían acelerarse. Otros observadores coinciden en que la incertidumbre sobre la independencia de la Fed podría reforzar la diversificación fuera del dólar y aumentar el interés en refugios tradicionales como el oro.

“Este no es un buen momento para preocuparse por la independencia de la Fed para el mercado”, declaró Bhanu Baweja, estratega jefe de UBS Investment Bank, y añadió que es probable que la inflación estadounidense aumente en los próximos meses. “El tema común para este año parece ser no solo un dólar más débil, sino también un aumento en la volatilidad de las acciones”, agregó.