Wall Street cree que las acciones de Netflix siguen caras a pesar de sus recientes caídas + Seguir en









Un factor clave detrás de la volatilidad de la acción fue la oferta de Netflix para comprar activos de Warner Bros. Discovery por u$s82.700 millones.

Un factor clave detrás de la volatilidad de la acción fue la oferta de Netflix para comprar activos de Warner Bros. Discovery por u$s82.700 millones. Imagen: Xataka

Las acciones de Netflix siguen siendo consideradas caras por muchos analistas e inversores, incluso después de una caída del precio motivada en gran parte por las dudas en torno a su intento de adquirir Warner Bros. Discovery (WBD) y el impacto que este movimiento tuvo en el mercado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque los papeles perdieron alrededor de un tercio de su valor desde su máximo alcanzado a finales de junio de 2025, siguen cotizando con un múltiplo de precio/ganancias esperado de alrededor de 28 veces para los próximos 12 meses, lo que las coloca por encima de competidores en el sector como Walt Disney, Amazon y Alphabet (propietaria de YouTube), así como por encima del promedio del S&P 500 y el Nasdaq 100.

Wall Street ve a Netflix algo sobrevalorada Esta valoración elevada es uno de los principales argumentos de quienes opinan que Netflix no es un “compra obvia” al precio actual. Por ejemplo, el asesor financiero Christopher Brown señaló que el precio de la acción no ofrece una relación riesgo-beneficio atractiva en este momento, pese a la reciente corrección del mercado.

netflix en la tele Un factor clave detrás de la volatilidad de la acción fue la oferta de Netflix para comprar activos de Warner Bros. Discovery por u$s82.700 millones, centrada en los estudios de cine y televisión, HBO Max y otros contenidos clave.

Aunque el consejo de administración de WBD respaldó este acuerdo, la operación está bajo escrutinio regulatorio y enfrenta una oferta rival hostil de Paramount Skydance, valuada en más de u$s108.000 millones para adquirir la compañía completa, lo que introdujo incertidumbre significativa en torno a cómo podría cerrarse la transacción y cómo afectaría a Netflix.

Una fusión complicada Otra razón por la que el mercado no abrazó totalmente a Netflix es la preocupación de los inversores por la experiencia limitada de la empresa en fusiones de gran escala, así como el potencial peso de la deuda y los retos regulatorios asociados a integrar una gran cartera de estudios externos. Esto llevó a parte de Wall Street a concluir que las acciones podrían seguir bajo presión hasta que haya más claridad sobre el resultado de estas negociaciones. Pese a ello, el precio actual de las acciones también está por debajo de los niveles máximos de 2025, lo que algunos inversores interpretan como una oportunidad de compra a largo plazo, especialmente si creen que la transacción con Warner Bros. aportará una posición dominante en el sector del streaming en el futuro.