Los ingresos de TSMC en el tercer trimestre se disparan a niveles récord y superan las expectativas + Agregar ámbito en









Apalancado por el auge de la IA, el gigante taiwanés reportó una facturación de u$s46.710 millones entre julio y septiembre, un 50% más que el año pasado. Sus ingresos superaron los pronósticos y confirman el dominio de la empresa más valiosa de Asia.

TSMC batió récords: Facturación de u$s46.710 millones entre julio y septiembre.

TSMC batió récords en el tercer trimestre con una facturación de 1,49 billones de dólares taiwaneses (u$s46.710 millones). El gigante tecnológico superó los pronósticos del mercado al registrar un salto interanual del 50%, apalancado por el vertiginoso aumento en la demanda de semiconductores para inteligencia artificial.

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Según los cálculos de Reuters, los ingresos del trimestre julio-septiembre alcanzaron los 1,49 billones de dólares taiwaneses, frente a los 989.920 millones registrados en el mismo período del año anterior. La cifra superó el pronóstico del consenso de LSEG SmartEstimate (basado en la proyección de 19 analistas), que estimaba una facturación de 1,46 billones.

El detalle Proveedor clave de firmas como Nvidia y Apple, TSMC había fijado en julio su guía de ingresos para el tercer trimestre entre u$s44.600 y u$s45.800 millones, moneda en la que formula formalmente sus proyecciones de mercado.

Resultados superiores: Los ingresos superaron las expectativas del mercado y confirmaron el dominio de la empresa. Tan solo en septiembre, TSMC reportó ingresos por 511.860 millones de dólares taiwaneses, lo que representa un vertiginoso salto interanual del 54,6%.

Traccionado por la fuerte demanda de chips de inteligencia artificial, Samsung estimó que sus ganancias del tercer trimestre crecerán casi nueve veces respecto al año pasado. La compañía proyecta superar los 100 billones de wones (u$s 74.700 millones) en beneficio operativo, una cifra inédita para una firma del sector tech.

Con una valuación de mercado de u$s 2,1 billones que la consolida como la firma más cotizada de Asia, TSMC optó por la cautela y no incluyó desgloses ni metas en su reporte preliminar. El próximo jueves presentará el balance definitivo del tercer trimestre y revelará sus guías para el tramo final del año. Apalancado por la IA: El auge de la inteligencia artificial impulsó la demanda de semiconductores. Las proyecciones El beneficio neto de TSMC en el tercer trimestre registraría un salto interanual del 64% hasta llegar a los 740.800 millones de dólares taiwaneses, de acuerdo con las proyecciones del consenso LSEG SmartEstimate. Las acciones de TSMC en la Bolsa de Taipéi cerraron el jueves con un retroceso del 1,35% antes de la difusión de sus datos de facturación. Por su parte, el índice general del mercado registró un descenso del 1%.En lo que va del año, las acciones acumulan una suba del 64,52%, en sintonía con la tendencia general del mercado.