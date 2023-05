Mercado: cómo impacta la baja de la candidatura de Cristina en acciones y bonos

La apertura de los mercados era esperada con especial interés por parte de los operadores dado que sería una muestra de la reacción del mercado a la nueva declinación de una postulación presidencial de la actual Vicepresidenta.

Con la baja de la candidatura de Cristina, "el panorama político no parece tornarse más claro. Es de esperar que su anuncio pueda alentar marginalmente al ánimo inversor, pero es improbable que sea de manera disruptiva. Su decisión no es más que un descargo de su visión sobre la situación actual, declaraciones ya conocidas y que no tienen un impacto preponderante en desarrollo de los mercados hoy", comentó a Ámbito Joel Lupieri, de Epyca

Recordemos que el Gobierno anunció el domingo un paquete de medidas que apuntan a contener una galopante inflación y fortalecer su economía a tres meses de las elecciones primarias en la contienda presidencial, mientras se negocia una reducción de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Las medidas anunciadas tuvieron gusto a poco", dijo un operador y, señaló que "el inversor busca cubrirse ante la incertidumbre, ya sea con dólares o en acciones de buena liquidez como las energéticas".

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares caen hasta 2,4%. Por su parte, los títulos en pesos con ajuste por CER cotizan dispares.

En este marco, el riesgo país se mantenía arriba de 2.560 puntos básicos.