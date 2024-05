Mercado Libre planea adquirir un banco en México, pero ¿por qué no lo hace en Argentina?

Sin embargo, en los demás países donde opera no tiene licencia bancaria y no busca tenerla porque puede brindar los servicios deseados bajo los marcos actuales. Así lo explicó la empresa recientemente. Uno de esos mercados es Argentina, donde, según explica una fuente especializada en regulación financiera a Ámbito , " Mercado Pago está inscripta como proveedor de servicios de pago (PSP) y como emisor de tarjeta ante el Banco Central (BCRA) .

Eso la habilita a viabilizar varias operaciones financieras para sus clientes, pero no le permite hacer intermediación financiera, que sí pueden realizar los bancos y los Alycs. Mercado Libre está registrado en el BCRA pero no tiene autorización para captar e intermediar fondos del público . No podría hacerlo sin una Licencia del Entidad Financiera según la Ley 21.526.

"Intermediar significa prestar la plata de los depósitos. Y eso no lo hace. El BCRA siempre cuidó de que no cruce esa línea y, por lo tanto, hace prestamos con fondos propios", detalla una fuente del mercado al respecto.

A lo que otra voz especializada indica que "un PSP puede habilitar a un usuario a invertir su dinero en un fondo común de inversión (FCI) asociado a la empresa, se trata de los money market, por lo que no capta depósitos dado que se puede tener el dinero al instante, lo que hace que no sea un depósito". Asimismo, no pueden tener dinero flotante, si hay capital que no fue a un fondo, tienen la obligación de invertir ese dinero en una cuenta propia.

Así es el lugar de Mercado Pago en el sistema financiero local y las entidades bancarias consideran que hay ciertas irregularidades en la operatoria que lleva adelante según la Ley de Entidades financieras. No obstante, una fuente del sector de las tecnologías aplicadas a las finanzas indica que "es habitual que, a medida que se van consolidando en los distintos mercados, las compañías que nacen como fintech adquieran una licencia bancaria con el tiempo, por lo que es un camino natural".

De fintech a banco: un recorrido que han hecho muchos

Reconoce que México es un país que cuenta con una regulación mucho más compleja que otros para las licencias como operadores de pagos. Hay una discusión bastante fuerte sobre si no hay muchas trabas para la evolución de la tecnología y la innovación con tantos requerimientos regulatorios.

"Por eso, quizás, dar el salto de ser una fintech a un banco no sea tan difícil porque ya cumplen con muchas regulaciones que aplican a los bancos", apunta. En tanto, en el caso de Argentina, explica que "no es el mercado más importante para ellos y priorizan otros, como México, y por otro lado, con la licencia que tienen al día de hoy pueden operar los servicios que quieren".

Considera que, quizás sea un tema de timing y que, seguramente a futuro, obtengan una licencia bancaria también en nuestro país. Asimismo, no descarta que, con la actual gestión de gobierno recuperen algunos de los negocios que perdieron con la anterior. "Pre Fernández, Mercado Libre podía tener cuentas remuneradas en bancos y podría haber recibido sueldos en sus cuentas. Esto último quizás termine saliendo", anticipa.

Así, no descarta que, hacia adelante, Mercado Libre obtenga una licencia bancaria en Argentina también. Todo va a depender de cómo vaya evolucionando el mercado, de las restricciones que vaya encontrando en el mercado y los servicios que quiera dar. "Para un monstruo como Mercado Libre es cuestión de tiempo", apunta.

El caso de Ualá, pionera en el recorrido de Mercado Libre

Una de las empresas que ha hecho ese recorrido es Ualá. La empresa "opera en Argentina, México y Colombia, y cuenta con entidades reguladas en cada uno de estos países". Señalaron a Ámbito que su modelo de negocio es "disruptivo" y destacaron que "combinamos lo mejor de ambos mundos: la innovación tecnológica con la solidez bancaria".

"Somos pioneros en ser una compañía de origen tecnológico que ha obtenido licencias bancarias. El BCRA autorizó en 2022 la adquisición del 100% de las acciones de Wilobank, ahora conocido como Uilo, el primer banco digital del país. Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), con el respaldo del Banco de México (Banxico), aprobó en 2023 la adquisición del banco ABC Capital. En Colombia, comenzamos en 2022 como Compañía de Financiamiento", cuentan.

En México, Ualá cuenta con una de las 50 licencias bancarias del país. Esto garantiza que el dinero de nuestros usuarios esté protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con un seguro de aproximadamente 3 millones de pesos mexicanos, una suma significativamente superior a la garantía ofrecida por las SOFIPOs en el país.

Eso le permite contar con una de las tasas más competitivas del mercado, con un rendimiento del 15% sobre el saldo en cuenta y ofrecer la posibilidad de recibir la nómina directamente en la aplicación, gracias al servicio de portabilidad. También, con tarjeta de crédito y débito, préstamos personales, pago de servicios, recargas de tiempo aire, remesas y mucho más.

Para la empresa, el hecho de que Mercado Libre haya decidido tomar un camino similar es positivo. "Que otros actores del mercado adopten este enfoque valida nuestro modelo", dicen en Ualá.