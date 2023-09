Monotributistas y alivio fiscal: todos los detalles del beneficio

Los monotributistas de las categorías A, B, C y D no tienen que hacer nada para beneficiarse de la prórroga

Según detalla la Resolución General 5411/2023 , se prorroga el vencimiento del pago del impuesto integrado - componente impositivo- de la obligación mensual correspondiente a los períodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 y enero y febrero de 2024, a cargo de los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en las categorías A, B, C y D.

¿Qué categorías de monotributistas se benefician de la prórroga?

La prórroga del pago del componente impositivo del Monotributo beneficia a los contribuyentes de las categorías A, B, C y D. Estas categorías son las de ingresos más bajos del Monotributo.

¿Por cuánto tiempo se extiende la prórroga?

La prórroga se extiende por seis meses, desde septiembre de 2023 hasta febrero de 2024.

¿Qué deben hacer los monotributistas para beneficiarse de la prórroga?

Los monotributistas de las categorías A, B, C y D no tienen que hacer nada para beneficiarse de la prórroga. Simplemente, no tendrán que pagar el componente impositivo del Monotributo correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, así como enero y febrero de 2024.

¿Cuáles son las implicancias de la prórroga?

La prórroga del pago del componente impositivo del Monotributo representa un alivio financiero significativo para los contribuyentes de las categorías A, B, C y D. Estos contribuyentes podrán ahorrar un importante monto de dinero en sus obligaciones fiscales durante los próximos meses.

En particular, la prórroga puede ayudar a los monotributistas de estas categorías a:

Mantener su liquidez durante un período de incertidumbre económica.

durante un período de incertidumbre económica. Evitar caer en mora con sus obligaciones fiscales.

con sus obligaciones fiscales. Utilizar el dinero ahorrado para invertir en su negocio o mejorar su calidad de vida.

En general, la prórroga del pago del componente impositivo del Monotributo es una medida positiva que busca ayudar a los pequeños contribuyentes a hacer frente a los desafíos económicos propios de la coyuntura actuale.