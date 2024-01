Nerviosismo inversor: las cinco razones que alertan al mercado global

Un informe intentó dar cinco explicaciones por las cuales los principales índices de EEUU, Europa y Asia no logran recomponerse.

Las bolsas mundiales están teniendo un importante retroceso en las últimas jornadas reflejando el ánimo inversor. Un informe elaborado por Bolsamanía intentó dar cinco explicaciones por las cuales los principales índices de EEUU, Europa y Asia no logran recomponerse.

Es seguramente la principal razón que está penalizando a las bolsas europeas. En las últimas jornadas, y en el marco del Foro de Davos, han hablado varios miembros del Banco Central Europeo , que han 'levando la liebre' sobre las bajadas de tasas, extendiendo la idea de que, tal vez, no habrá las rebajas que el mercado espera este año y que, de haberlas, llegarán más tarde de lo previsto.

Estas declaraciones contrastan con las de Christine Lagarde , que este miércoles dijo que ve "probable" que el BCE baje tasas "en verano", un escenario barajado por el consenso. Eso sí, matizó que tiene que ser "reservada" porque todo dependerá de los datos. "Algunos indicadores no están anclados en el nivel que nos gustaría verlos".

Desde otro punto de vista, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, rechazó también esta semana las expectativas del mercado de seis recortes de tasas este año.

"Sus comentarios de que los recortes de tasas deben hacerse de manera metódica y cuidadosa, y de forma calibrada, apuntan a un banco central que no tiene prisa y que piensa que los recortes rápidos no son necesarios. Este enfoque tiende a descartar la idea de un recorte en marzo y sugiere que el banco central dependerá en gran medida de los datos", escribió Hewson.

2. Datos negativos en Europa

Como el IPC de diciembre de Reino Unido, con un alza al 4% frente a la previsión del 3,8% y al dato previo del 3,9%. Este tipo de referencias no tranquilizan en absoluto a un mercado que, como bien dice Lagarde, va tomando sus decisiones 'dato a dato'.

"Las cifras de inflación de (ayer) en Reino Unido sirven para reforzar el desafío que enfrenta el Banco de Inglaterra al intentar devolver la inflación a su objetivo, y muestran que el proceso es poco probable que sea lineal", comentó Michael Hewson.

3. Malos datos desde China

China está siempre en la mira y China parece que no para de decepcionar. No crece como se esperaba, no se está recuperando como se preveía de la pandemia.

El miércoles decepcionó con su PIB. Aunque la economía china creció por encima de lo previsto en 2023 (la estimación era del 5% y avanzó un 5,2%), en el cuarto trimestre creció un 5,2% frente al 5,3% esperado.

"El impulso de crecimiento de la economía china se desaceleró en el cuarto trimestre de 2023. Esperamos que el crecimiento anual se ralentice al 4,4% en 2024 a medida que desaparezcan los efectos de la reapertura, el sector inmobiliario siga siendo un lastre y las políticas gubernamentales se centren en contener los riesgos a la baja en lugar de proporcionar un impulso importante al crecimiento", anticipó Sophie Altermatt, economista de Julius Baer.

4. El triunfo de Donald Trump vs China

El triunfo aplastante de Donald Trump en Lowa, lo que le da una considerable ventaja en la carrera para elegir al candidato republicano a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, tiene una derivada en forma de preocupación por el posible resurgir de la guerra comercial entre EEUU y China si, al final, Donald Trump vuelve a convertirse en presidente de EEUU.

En la memoria de todos está la tensa relación que existía entre las dos superpotencias durante la era Trump, que ocupaba todas las portadas hasta que estalló la pandemia de Covid-19 y el foco de atención se trasladó hacia la situación sanitaria.

Los expertos también se refieren al resultado de las elecciones de Taiwán de este pasado sábado, con el triunfo del Partido Progresista Democrático (DPP), que ya estaba en el poder, y que puede traer consigo un repunte de la rivalidad entre China y EEUU.

5. La situación en el Mar Rojo

Como tal, la tensión que se está viviendo en el Mar Rojo, con los ataques de los rebeldes a los cargueros, no puede decirse que, por ahora, esté teniendo un impacto económico llamativo. Incluso los precios de la energía están aguantando pese a la escalada del conflicto. Sin embargo, es una preocupación latente de consecuencias imprevisibles si va a más.