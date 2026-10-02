Nvidia alcanza un nuevo récord y se acerca a los u$s6 billones de valor + Agregar ámbito en









En un horizonte de tres años, las acciones de Nvidia registran un incremento superior al 430%, mientras que en cinco años la ganancia supera el 1.000%.

En un horizonte de tres años, las acciones de Nvidia registran un incremento superior al 430%, mientras que en cinco años la ganancia supera el 1.000%. Imagen creada con IA

Nvidia volvió a colocarse en el centro de la escena de Wall Street al marcar un nuevo máximo histórico y elevar su capitalización bursátil hasta aproximadamente u$s5,7 billones, en una nueva muestra del peso que adquirió la compañía dentro del auge global de la inteligencia artificial.

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Las acciones del fabricante de chips avanzaron más de 2% durante la rueda y llegaron a superar los u$s237, por encima del máximo previo de u$s236,54 registrado en los últimos 12 meses. Con esta suba, Nvidia amplió una vez más la distancia frente al resto de las grandes compañías tecnológicas y se consolidó como la empresa más valiosa del mundo.

Qué hay detrás del salto de Nvidia El movimiento se produjo en un contexto favorable para las acciones tecnológicas. Los mercados reaccionaron positivamente a los últimos datos laborales de EEUU, que mostraron una creación de empleo mucho más débil de lo esperado.

La menor presión sobre el mercado laboral redujo las expectativas de nuevas subas de tasas de la Reserva Federal y provocó una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

En un horizonte de tres años, las acciones de Nvidia registran un incremento superior al 430%, mientras que en cinco años la ganancia supera el 1.000%. Pero el principal argumento detrás de la valorización de Nvidia continúa siendo la expansión de la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial. La compañía se convirtió en uno de los principales proveedores de los procesadores utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA, mientras las grandes empresas tecnológicas mantienen elevados niveles de inversión en centros de datos.

Un futuro optimista El mercado también sigue pendiente de las perspectivas de crecimiento de la compañía. Nvidia acumula una suba cercana al 24% en lo que va de 2026 y de alrededor de 23% en los últimos 12 meses. En un horizonte de tres años, la acción registra un incremento superior al 430%, mientras que en cinco años la ganancia supera el 1.000%. La valorización alcanzada refleja la magnitud de las expectativas depositadas en el negocio de inteligencia artificial. En mayo, cuando Nvidia también había alcanzado una capitalización de u$s5,7 billones, el avance estuvo acompañado por nuevas expectativas sobre la demanda de sus chips H200 y por la posibilidad de mayores ventas a empresas tecnológicas chinas. Los analistas mantienen, en general, objetivos elevados. Actualmente, el consenso ubica el precio objetivo promedio en u$s327,70, frente a una cotización cercana a u$s231, mientras que el objetivo más alto alcanza u$s515. Cantor Fitzgerald, por su parte, mantuvo recientemente una recomendación Overweight y un precio objetivo de u$s350.

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