Nvidia llegó a los u$s5 billones de valor y marca un récord en Wall Street en medio del auge de la inteligencia artificial







Las acciones de Nvidia ya acumulan un incremento del 50% en lo que va del año. De esta manera, la compañía se aleja de sus pares.

Las acciones de Nvidia saltaron en Wall Street hasta un nuevo récord. Depositphotos

Nvidia se convirtió en la primera empresa de la historia en superar los u$s5 billones de valor, impulsada por un nuevo repunte bursátil y la demanda de sus chips de inteligencia artificial. En concreto, las acciones de la corporación subieron hasta un 3,4% y ya acumulan un avance de más del 50% en lo que va del año.

El hito llega tras una serie de anuncios estratégicos durante su conferencia GTC en Washington, donde el director ejecutivo Jensen Huang presentó una visión ambiciosa: la infraestructura y las “fábricas de IA” de Nvidia están dando forma a una nueva revolución industrial.

En el evento, la compañía anunció su colaboración con el Departamento de Energía de EEUU para construir siete supercomputadoras (una de ellas con 10.000 GPU Blackwell), además de alianzas con Uber para vehículos autónomos, Eli Lilly en biotecnología y Nokia en el desarrollo de redes 6G.

Nuevos desarrollos de Nvidia alegran a Wall Street Nvidia también presentó NVQLink, una arquitectura abierta destinada a acelerar la computación cuántica junto a socios como Rigetti e IonQ, y reforzó vínculos con gigantes tecnológicos como Palantir, Oracle, Cisco y T-Mobile.

jensen huang4 Los comentarios de Jensen Huang impulsaron al alza las acciones de Nvidia en Wall Street. El entusiasmo de los inversores se vio potenciado por los comentarios del presidente Donald Trump, quien adelantó una reunión con Huang para discutir los chips Blackwell, algunos de los cuales podrían ser autorizados para exportarse a China.

Aunque Nvidia no concretó ventas recientes en ese mercado, se negocia un acuerdo que permitiría exportaciones con un impuesto del 15% sobre los ingresos. Potencial ilimitado Cabe señalar que, en su última presentación, Huang proyectó u$s500.000 millones en ventas de GPU hasta 2026, luego de que los ingresos superaran los u$s100.000 millones en el primer semestre de 2025. De esta manera, aun frente a una creciente competencia (con AMD, Qualcomm y los propios clientes de Nvidia desarrollando sus chips de IA), la empresa sigue siendo el líder indiscutido del sector. En consecuencia, ahora Nvidia, con u$s5,12 billones de capitalización bursátil, se aleja cada vez más de Apple y Microsoft (u$s4 billones), Alphabet (u$s3,25 billones), Amazon (u$s2,44 billones) y Meta Platforms (u$s1,88 billones).