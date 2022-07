El petróleo se desplomó más de 9% y perforó los u$s100 ante los temores de recesión

El crudo Brent se derrumbó u$s10,73 , o un 9,45%, a u$s 102,77 el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), en tanto, se hundió u$s 8,93, o un 8,24%, a u$s 99,50 el barril. El lunes no hubo cotización del WTI por un festivo en Estados Unidos.