¿Qué son los dividendos?

Las empresas no están obligadas a repartir dividendos a sus accionistas.

Los dividendos pueden compensar el precio de una acción que no se mueve demasiado, proporcionándoles en cambio a los accionistas un ingreso. Las compañías consideradas de 'alto crecimiento' generalmente no ofrecen dividendos, dado que reinvierten los beneficios para mantener su crecimiento ampliando el negocio. En este caso, la recompensa para los accionistas es un precio de las acciones mayor del esperado.

Este importe no es otra cosa que una transferencia de capital por parte de la empresa hacia sus dueños.

¿Qué es un dividendo en acciones?

Los dividendos en acciones implican una emisión de acciones por parte de las empresas que se reparten proporcionalmente a la participación de cada accionista en la sociedad.

¿Cuándo se pagan los dividendos?

La Junta directiva de la empresa es la que anuncia todo el calendario de pago de dividendos, que consta de varias partes. Las grandes empresas, sobre todo las que cotizan en Wall Street, tiene la obligación de presentar balances de forma trimestral. De esta forma, el pago de dividendos suele pagarse trimestralmente en este tipo de empresas, si bien algunas sociedades pueden pagarlo de manera semestral o anual, dependiendo de las fechas de presentación de sus respectivos balances.

¿Cómo saber cuándo se pagan dividendos?

El único requisito para recibir dividendos en una empresa es contar con acciones de la misma en una determinada fecha y eso aplica también para los ETFs (Exchange Traded Funds). En el caso de Argentina, las acciones de mercado local y los que tengan CEDEARs podrán observar el calendario de dividendos a través de OpenBYMA Data o a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) donde las empresas comunican a sus accionistas el pago de dividendos y otras noticias importantes para la compañía. También, algunos Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) suelen informar al inversor sobre los anuncios de las empresas.

¿Todas las acciones pagan dividendos?

No. Cualquier empresa con ganancias está capacitada para repartir dividendos, lo que no implica que lo haga. La decisión de repartir dividendos corresponde exclusivamente a la junta directiva de la empresa, y la misma puede decidir no distribuir las ganancias, ya sea por necesitar esa plata para futuras inversiones proyectadas, para prever pérdidas futuras, o simplemente por política de la empresa.