Rally del S&P Merval: energéticas o bancos, qué sector tiene mayor potencial de suba

Los bancos suben, en lo que va del año, hasta 167%, mientras que las energéticas avanzan hasta 157%, en el panel líder. En el 2022, sin embargo, estas últimas descollaron pero los bancos, salvo excepciones, no lograron superar la inflación. Teniendo en cuenta estas premisas: ¿Qué sector tiene más potencial de suba para el segundo semestre del año?

Es así que, lo que va del año, los mayores avances en el panel líder son: Grupo Financiero Galicia (+166,9%), Edenor (+156,9%), YPF (+146,4%), Banco Macro (+128,8%), banco BBVA (+131,8%), banco Supervielle (+108,7%), y Pampa Energía (+101,6%).

"No estamos cómodos con un Merval de 800 puntos en dólares, si bien es sano que los bonos finalmente hayan reaccionado, valuatoriamente estamos quedando caros, y si bien el mercado puede soportar mucha mas irracionalidad el trade off riesgo/premio ha caído sustancialmente" confió Mazza y amplió: "En bancos por ejemplo, estamos con índices clásicos de eficiencia, rentabilidad y valor libros que están peores que Brasil, y con 65% debajo de los precios de enero de 2018. Quedamos caros con la mitad del valor de enero de aquel año".

Por su parte, Juan José Vázquez de Cohen, en diálogo con este medio, aseguró que "los bancos están en niveles desafiantes como pensar en mayor upside. En términos de Precio/Valor libros GGAL cotiza 1,74 y BMA 1,33; para niveles de riesgo país de 2.353 puntos luce considerable". "La relación entre posición con Sector Público/ Patrimonio Neto de los bancos privados es 1,78 veces", ejemplificó.

En cuánto a si las energéticas tienen potencial de suba, Vázquez opinó: "Hay que ver cada caso en particular, apuestas a empresas ligadas a Vaca Muerta que no cotizan a ratios elevados me parecen interesantes".

"En energía preferimos lo clásico, Pampa Energía y Central Puerto. Empresas holding, negocios diversificados, bajo o nulo nivel de endeudamiento y con un claro perfil político gane quien gane y no estamos cómodos con las transportadoras y distribuidoras a estos precios", dijo Mazza y cerró: "En este momento no vemos mucho valor, solo una marea de irracionalidad, parte local parte exterior, que puede seguir pero a riesgo de que el ajuste genera pérdidas importantes de capital. Que gane otro, es momento de resguardar ganancias ahora que aún hay demanda".

Cómo le fue a cada sector en 2022

Las mejores empresas del mercado local durante el 2022 fueron Transportadora Gas del Sur, que registró una contundente suba del 347,9%, seguida por la petrolera YPF con un alza del 304,3%, mientras que el podio lo cerró Transportadora Gas del Norte, con un crecimiento del 282,5%. Muy cerca de ellas, aparecieron la eléctrica Transener (+241%); Sociedad Comercial del Plata (+237,3%); y Central Puerto (+232%).

La contracara del sector energético fueron los bancos, que en ciertos casos no pudieron superar a la inflación, salvo pocas excepciones, como Grupo Financiero Valores, que cosechó un incremento de 163,7%.