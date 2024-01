Resultados de empresas en China avivan temores de una crisis bursátil todavía peor

El tamaño informado del paquete es mayor que el anterior en 2015, pero puede no ser suficiente por sí solo para revivir el mercado de valores en dificultades.

Según Morgan Stanley , las ganancias de las empresas cotizadas están en camino a no cumplir con las previsiones por décimo trimestre consecutivo, lo que llevará a una disminución de las valoraciones . Forsyth Barr Asia Ltd. señala que hay una multitud de factores negativos que pesarán especialmente en las ganancias de los bancos y las empresas orientadas al consumidor.

Las ganancias de las empresas chinas se ven presionadas a medida que la recuperación económica se estanca debido a una crisis inmobiliaria de larga duración y signos crecientes de deflación. Una serie de indicadores de precios de viviendas y gastos relacionados con la propiedad han decepcionado este año, incluso cuando el Producto Interno Bruto cumple con el objetivo oficial.

Las estimaciones de ganancias para los miembros del Índice MSCI China han caído casi un 1% desde el comienzo de este año, según datos compilados por Bloomberg. Esto se compara con un aumento del 0.2% para aquellos en el Índice S&P 500.

Citigroup redujo las estimaciones de beneficios para Great Wall Motor Co. Ltd. después de que el fabricante de automóviles señalara una disminución del 15% en las ganancias netas para 2023. Jefferies redujo sus estimaciones de beneficios netos para China Resources Beer Holdings Co. durante 2023-2025 debido a expectativas de un crecimiento más lento en las ventas tanto en el segmento de cerveza como en el de baijiu.

La compilación de pronósticos de beneficios para las empresas chinas es relativamente difícil debido a la falta general de transparencia y la reticencia de las empresas a proporcionar orientación precisa sobre las ganancias. Se espera que las empresas cotizadas del país informen que las ganancias aumentaron un 5.8% en el cuarto trimestre respecto al año anterior, según un análisis de China Merchants Securities basado en el Índice CSI 300.

El índice de referencia ha caído un 4.5% en 2024, después de tres años consecutivos de caídas récord. El índice Hang Seng China Enterprises de empresas del continente listadas en Hong Kong ha caído más del 7% desde principios de enero, siendo el índice bursátil global más bajo de rendimiento.

Un paliativo para el pesimismo

El pesimismo disminuyó esta semana tras informes de que las autoridades están preparando un paquete de medidas para estabilizar el debilitado mercado de acciones. Según informó Bloomberg el martes, citando a personas familiarizadas con el asunto, los responsables políticos buscan movilizar alrededor de 2 billones de yuanes (378.44 mil millones de dólares) para comprar acciones en el mercado continental.

El tamaño informado del paquete es mayor que el anterior en 2015, pero puede no ser suficiente por sí solo para revivir el mercado de valores en dificultades, escribieron los analistas de Morgan Stanley. China recortará el coeficiente de reserva en medio punto porcentual el 5 de febrero para inyectar liquidez en la economía, dijo el gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, en una rueda de prensa el miércoles. Aunque el plan de rescate del mercado es positivo, existen preocupaciones de que no abordará la débil economía subyacente que está afectando las ganancias.