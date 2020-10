Mercado se mostró escéptico tras nuevas medidas: bonos cayeron hasta 4,8% y ADRs cerraron dispares

Las medidas anunciadas el lunes por el Ministerio de Economía en coordinación con la CNV y el BCRA, que apuntaron a flexibilizar la operatoria de los dólares financiero, no contribuyeron por el momento para comenzar a restablecer un clima de confianza, algo que termine impactando de manera positiva en los activos argentinos. Esto se debió principalmente a que el dólar financiero, no solo no bajó este martes, sino que por el contrario, aceleró su marcha alcista, ampliando aún más la brecha cambiaria (llegó al 121,2%).