¿Serán las acciones de Argentina el gran trade de 2023?

La conclusión a simple vista es que invertir en Argentina no es para cualquiera. El país se mueve al compás de lo político, con constantes cambios de reglas de juego. En ese contexto, las acciones son extremadamente volátiles.

Cuando hay expectativas positivas, suelen dar retornos superlativos. Y cuando se trata de noticias que no le gustan al mercado, las pérdidas son monstruosas. Tal es así que muchas de las acciones llegaron a estar incluso más de 90% por debajo de sus máximos.

Lo interesante es que el 2022 será uno de los peores años de la historia para las inversiones. Los bonos y las acciones globales se están destruyendo. Para que tengas una referencia: el S&P está -23% y el Nasdaq -33%.

¿Y el Merval en dólares? Positivo, con un retorno del 10%. Esto habla de que Argentina juega un partido aparte. Lógicamente está influenciado por el contexto y apetito global. Pero al estar tan fuera del mapa, probablemente, los mayores fondos ya hayan salido. Fueron tan odiadas las acciones argentinas que se encargaron de expulsar a la mayoría. Y ahora es otro el panorama.

¿Qué acciones tienen mejores perspectivas? Quiero hacer la distinción principal entre las acciones bancarias y las no bancarias. Veamos los rendimientos de algunas empresas, como YPF (YPF), Transportadora de Gas del Sur (TGS), Central Puerto (CEPU), Pampa (PAM), Supervielle (SUPV) y Galicia (GGAL).

Mientras la mayoría tiene rendimientos positivos, los bancos (Supervielle y Galicia) muestran otra cara. Es sabido que los bancos cotizan a precios irrisorios, sin embargo no logran despegar. ¿Motivo? Las Leliqs y la incertidumbre sobre cómo se resolverá esta cuestión, además de las enormes regulaciones.

¿Qué puede pasar en 2023?

Vale aclarar que nadie ve el futuro. Sin embargo, analizando los gráficos anteriores y la fortaleza relativa que muestran algunas acciones locales, uno podría comenzar a mirar a los activos argentinos con cariño.

El rumbo del país estará dominado por lo que suceda con las elecciones del año que viene. Lógicamente, el mercado va a tratar de anticiparse, por lo que hay que estar muy atentos.

¿Hay que salir a comprar ya acciones de Argentina? Dependerá mucho del perfil de riesgo de cada uno. ¿Tienen mucho riesgo? Por supuesto, ya se ha visto en el pasado. ¿Pueden dar jugosos retornos? También, por eso es atractiva la relación riesgo/retorno.

También vale aclarar que, por ejemplo, no es lo mismo comprar Pampa que Galicia. Mientras que Pampa acumula un rendimiento de +130% en los últimos dos años, Galicia no se movió. Son dos compañías con perspectivas de crecimiento muy distintas. Aunque esto no quiere decir que, de acá en adelante, Galicia no pueda tener una mejor performance que Pampa en cierto período de tiempo. Está tan deprimido su precio que ante un mínimo cambio puede salir volando.

Perfiles conservadores, por favor abstenerse. Perfiles arriesgados, a prestar mucha atención a la evolución de las acciones de Argentina. Sin duda, pueden ser las grandes estrellas del 2023 si se despeja el panorama político.

