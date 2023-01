La soja rebota y supera un valor clave, luego de tres caídas consecutivas

Entre los factores que hicieron que la oleaginosa decrezca en la víspera por tercera ronda seguida, se destacó el temor de los inversores por un eventual proceso recesivo de la economía, después de que la Reserva Federal haya dejado en claro que 2023 no será el año de la reducción de tasas de interés, según la corredora Granar.

"Además, en la plaza sigue la incertidumbre sobre el rumbo de China por la falta de control de los contagios por Covid, que amenazan la economía del país y, por ende, la demanda de materias primas", agregó Granar.

En el caso de sus subproductos, en la jornada anterior el aceite de soja cayó 0,26% (US$ 3,75) hasta los US$ 1.387,57 la tonelada, mientras que la harina creció 1,28% (US$ 6,83) hasta los US$ 538,69 en su contrato de enero pero decreció en el resto de las posiciones.