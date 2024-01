S&P Merval sube en el inicio de la semana: una acción se despega y trepa hasta casi 13%

Lejos de Mirgor, aunque también con interesante suba, con un alza del 5,16%, le sigue la acción de Bolsas y Mercados de Argentina (BYMA), en tanto que Transportadora de Gas del Nortes trepa 3,22% y Transportadora de Gas del Sur escala 2,68%. En tanto, cae 3,6% Ternium, 2,99% baja Aluar y 1,42% Telecom.

El contexto de los mercados

Por estos días, el Gobierno deberá hacer frente a un vencimiento de deuda con el FMI, cuando también se deberá reportar la inflación de diciembre, se espera sea la mayor en casi 33 años, en torno al 30%.

"El mercado no tiene instrumentos financieros que sirvan para cubrirse de la inflación, entonces la liquidez se traslada a 'Obligaciones Negociables' (ON) y a algunas acciones secundarias de la bolsa, porque decididamente en renta fija (bonos) no se vislumbran alternativas", comentó a Reuters un analista financiero de una correduría de Buenos Aires.

La dinámica de las acciones argentinas en Wall Street

Las acciones argentinas en Wall Street, por su parte, cotizan mixtas. La que más cae es Banco Financiero Galicia (-1,98%), Banco Macro (-1,76%) y las que más suben son las de Mercado Libre (+1,86%), Central Puerto (+0,78%) y Biocere (+0,35%).