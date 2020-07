ADRs perdieron hasta 7,4% en Wall Street, pero el S&P Merval subió por salto del CCL

Las bajas de los papeles argentinos, que se extendieron a lo largo de toda la jornada, fueron lideradas por IRSA (-7,4%); Cresud (-5,8%); Loma Negra (-5,4%); y Banco Macro (-4,7%).

De todos modos, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) logró revertir las pérdidas que había acumulado durante casi toda la jornada y finalizó con un avance del 1,1%, a 49.405 unidades, explicado por el fuerte avance del dólar "contado con liqui", acentuado en el epílogo de la sesión.

Los inversores siguieron atentos a señales concretas en torno a la reestructuración de bonos argentinos, mientras no se descarta una nueva prórroga para el cierre de las negociaciones entre el Gobierno y acreedores privados.

La administración del presidente Alberto Fernández evalúa postergar hasta mitad o fines de agosto la fecha límite para lograr un acuerdo sobre su deuda externa. El plazo actualmente vence el 4 de agosto.

"Lo más probable es una nueva postergación en el plazo del 4 de agosto para extender las negociaciones, ya que es beneficioso para ambas partes poder al final cerrar un exitoso acuerdo", sostuvo un analista.

Si bien en el mercado local los inversores se siguen moviendo en un marco de alta incertidumbre, a la vez, creen que las diferencias económicas ya resultan reducidas, y en las divergencias en las cláusulas legales habría voluntad de pulirlas, por lo cual aún descuentan que se podría cerrar un acuerdo con los agrupados acreedores externos.

"Es conveniente para ambas partes (Gobierno y acreedores) llegar a un acuerdo exitoso, por lo cual sólo restaría definir las cláusulas legales", sostuvo la consultora VatNet.

Panel general

En el panel general, en donde varias acciones mostraron una gran volatilidad durante toda la semana, se destacó la caída del 8,6% de la constructora TGLT, luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) informara que comenzará a monitorearla por oscilaciones en su cotización.

Estas acciones registraron un incremento de 188% en una semana y una posterior caída de 50% en sólo dos jornadas. "Atentas las oscilaciones advertidas en el precio de la especie TGLT, la CNV se encuentra realizando un monitoreo sobre los principales actores de la operatoria", indicó el organismo a través de un comunicado.

Añadió que "en tal sentido, el organismo refuerza su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones vinculadas con el control, investigación y fiscalización a fin de procurar la transparencia en la formación de precios y la protección del inversor".

El martes la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó un fallo de primera instancia que ordenó reformular el desarrollo de una obra de viviendas de TGLT en el barrio porteño de San Telmo, porque excede las alturas máximas permitidas por el Código de Edificación.

Bonos y riesgo país

En el mercado de renta fija, los principales bonos en dólares cotizantes en pesos subieron hasta 3,1%, de la mano de las emisiones de largo plazo. Así, el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan, subía una unidad 2.281 puntos básicos.

Tras la buena licitación del miércoles de instrumentos en moneda local, los títulos en pesos volvieron a experimentar subas muy importantes, en algunos casos de hasta casi 5%.

Wall Street

El S&P 500 y el Dow Jones bajaron el jueves después de que datos pintaron un preocupante panorama económico, en un día crucial de informes de ganancias corporativas en el que el presidente Donald Trump exacerbó el nerviosismo al dejar flotando la posibilidad de un retraso en las elecciones de noviembre.

El principal foco el jueves estaba sobre los reportes de potentes compañías como Apple Inc, la dueña de Google Alphabet Inc, Facebook Inc y Amazon.com Inc .

Tras el cierre regular del mercado, las acciones de Facebook escalaban un 8% y las de Amazon trepaban un 6% tras conocerse sus reportes. Alphabet ganaba un 2%.

Los inversores también están preocupados por la expiración el viernes de beneficios por desempleo mejorados en Estados Unidos, cuando el Congreso no estaba cerca de un acuerdo para extender o reemplazar los 600 dólares extra por semana en pagos a decenas de millones de personas sin trabajo debido al coronavirus.

Más temprano en el día, cifras oficiales mostraron que la economía de Estados Unidos sufrió en el segundo trimestre su mayor contracción desde la Gran Depresión. Otro reporte mostró que las cifras de pedidos de ayuda por desempleo aumentaron en la última semana.

Poco después de conocerse los datos, Trump planteó la idea de retrasar los comicios presidenciales, algo que fue inmediatamente rechazado por demócratas y republicanos en el Congreso.

Pero el S&P recuperó terreno a medida que avanzaba el día y cerró bien por sobre su mínimo de sesión. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 225,92 puntos, o un 0,85%, a 26.313,65 unidades y el S&P 500 bajó 12,22 puntos, o un 0,38%, a 3.246,22 unidades. El Nasdaq Composite, en tanto, ganó 44,87 puntos, o un 0,43%, a 10.587,81 unidades.

El mercado había ganado terreno el miércoles, incluso después de que la Reserva Federal reconoció que el aumento en los casos de la pandemia probablemente frenó la recuperación, que dependerá en gran medida del rumbo que tome el virus.

De los 11 principales sectores del S&P, energía, materiales, finanzas fueron los que sufrieron las mayores pérdidas.