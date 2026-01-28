SpaceX evalúa una salida a la bolsa con un valor de u$s1,5 billones para junio 2026 + Seguir en









La empresa tecnológica de Elon Musk se encuentra en busca de inversores privados y recaudar hasta u$s50.000 millones.

La salida de SpaceX a la bolsa es una noticia esperada por el mercado financiero.

La empresa de fabricación aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, está sopesando una oferta pública inicial (OPI) a mediados de junio, con el objetivo de recaudar hasta u$s50.000 millones con una valoración de aproximadamente u$s1,5 billones, según informó Financial Times.

Su director financiero, Bret Johnsen, también estuvo conversando con inversores privados existentes desde mediados de diciembre para explorar una salida a bolsa a mediados de 2026. En esa línea, Reuters informó la semana pasada que SpaceX está preparando cuatro bancos de Wall Street para papeles principales en su debut en el mercado.

Elon Musk Space X La salida más grande de la historia Luego de la salida a bolsa de Saudi Aramco de u$s29.000 millones en 2019, SpaceX superaría por un amplio margen esta marca, convirtiendo su cotización en la más grande de la historia.

Esta noticia se da en un contexto de crecimiento de la economía espacial: en 2024 alcanzó un récord de u$s613.000 millones, gracias al crecimiento del sector comercial, que representó casi el 78% del total; y en 2025 la inversión privada en tecnología espacial creció un 48% hasta los u$s12.400 millones, con u$s3.800 millones solo en el cuarto trimestre.