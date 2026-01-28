Hidrógeno en Europa: récord de inversiones, altos costos y dependencia de China

Europa concentró en 2025 la mayor inversión mundial en hidrógeno, con desembolsos por 12.000 millones de euros. Pero informes oficiales y referentes del sector advierten que los esfuerzos aún resultan insuficientes.

Las inversiones europeas en hidrógeno alcanzaron los 12.000 millones de euros durante el último año, el nivel más alto entre todas las regiones del mundo. Así lo señaló el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, durante el Día del Hidrógeno organizado por la compañía en Madrid.

“Europa está participando de este esfuerzo”, afirmó el directivo al referirse al volumen de inversiones realizadas. No obstante, advirtió que los desembolsos “todavía no están al nivel que necesitamos para cumplir los objetivos establecidos”, aunque destacó que en 2025 el bloque europeo lideró la inversión global en este segmento energético.

Las declaraciones de Gonzalo se conocieron en paralelo a la difusión de un informe del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, que analizó el estado de la industria del hidrógeno en 2025 y puso de relieve una serie de vulnerabilidades estructurales.

Según el informe del JRC, Europa subestimó los costos reales de producción de hidrógeno . Mientras que las estimaciones iniciales de los promotores apuntaban a una inversión cercana a un millón de euros por megavatio de capacidad instalada, el análisis de proyectos concretos arrojó valores significativamente superiores.

De acuerdo con los datos relevados, el desembolso necesario para poner en marcha nuevos centros de producción se ubicó en una horquilla de entre 2,63 y 3 millones de euros por megavatio generado, es decir, hasta el triple de lo previsto originalmente. Esta brecha complica la adopción masiva del hidrógeno por parte de grandes industrias, como la química o el transporte.

A este escenario se suma una capacidad de fabricación de electrolizadores que excede ampliamente la demanda actual. Las plantas europeas dedicadas a la producción de estos equipos operan, en promedio, al 10% de su capacidad instalada, reflejando un desajuste entre la oferta industrial y el ritmo real de despliegue del hidrógeno.

Falta de demanda e inversiones en suspenso

El informe también señala una “brecha persistente” entre la amplia cartera de proyectos anunciados y las decisiones finales de inversión. Esta situación genera incertidumbre en el sector y dificulta que los fabricantes alcancen economías de escala, manteniendo elevados los costos de producción.

En ese contexto, dos fabricantes europeos de hidrógeno se declararon en quiebra en 2025 y fueron adquiridos por otras compañías del mismo bloque. A ello se suma una serie de retrasos en proyectos de gran escala, lo que sugiere que la demanda efectiva no alcanza para sostener a todos los actores que emergieron tras la crisis energética de 2022, derivada de la guerra en Ucrania.

Desde el JRC advierten que, para cerrar la denominada “brecha de viabilidad”, será necesaria una inyección sostenida de fondos públicos. El informe subraya que Europa deberá subsidiar al sector si pretende competir con actores internacionales que cuentan con un fuerte respaldo estatal, como China.

Dependencia de China y riesgos en la cadena de suministro

Otro de los puntos críticos señalados por el informe es la dependencia europea de terceros países en materia de insumos. Europa importa casi el 100% de las materias primas necesarias para fabricar electrolizadores: el 37% proviene de China, mientras que solo el 2% se produce dentro del bloque comunitario.

El JRC plantea la necesidad de acelerar alianzas estratégicas y promover el reciclaje de materiales para aliviar los cuellos de botella en la cadena de suministro. Además, advierte que el liderazgo chino no se limita a las materias primas, sino que se extiende a la manufactura y al consumo de hidrógeno.

Si bien la Unión Europea lidera en número de patentes, China ya encabeza el volumen de publicaciones científicas y concentra la mayor capacidad operativa de fabricación de electrolizadores, con casi 35 gigavatios anuales, frente a los 8,9 gigavatios del conjunto de los países de la UE.