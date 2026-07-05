Una multitud recibió a los jugadores de Cabo Verde como héroes tras la eliminación ajustada ante la Selección argentina + Agregar ámbito en









Los futbolistas fueron ovacionados en el aeropuerto y luego siguieron en caravana con los festejos. Vozinha, el arquero líder, se llevó el centro de atención de las celebraciones.

Fiesta total en Cabo Verde por la llegada de los jugadores tras la eliminación del Mundial.

Una multitud de aficionados y medios de comunicación recibió este domingo en el Aeropuerto Nelson Mandela de Praia a la selección de fútbol de Cabo Verde, tras su histórica participación en el Mundial 2026, tras quedar eliminados en la prórroga de los 16avos de final por Argentina.

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A su llegada este domingo a Praia, la capital, la selección fue recibida con honores por cientos de aficionados que los esperaban ondeando banderas del país, tal y como mostró la Federación Caboverdiana de Fútbol en sus redes sociales.

Miles de personas aguardaron por el equipo en el aeropuerto. Emotivo recibimiento a la selección de Cabo Verde tras la eliminación del Mundial Incluso, pudo verse a uno de los operarios del aeropuerto haciendo reverencias en la propia pista a los jugadores y al cuerpo técnico, convertidos ya en grandes héroes nacionales. A su llegada este domingo a Praia, la capital, la selección fue recibida con honores por cientos de aficionados que aguardaron ondeando banderas del país, tal y como mostró la Federación Caboverdiana de Fútbol en sus redes sociales.

"Llegamos a Cabo Verde", posteó la Federación de Fútbol de Cabo Verde en sus redes, donde compartió el video con los festejos y la alegría de la gente por la llegada del equipo tras quedar eliminado del Mundial.

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----- #FIFAWorldCup | #FIFAWorldCup2026 | #CaboVerde | #TubarõesAzuis | #WeAreCaboVerde pic.twitter.com/bqQuH1UkeD — Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) July 5, 2026 Así fue el recibimiento a los jugadores y la fiesta en Cabo verde En su primera aparición en una Copa del Mundo, el equipo africano fue una de las sorpresas de la edición, al conseguir el segundo puesto del Grupo H, en el que también estaban España, Uruguay y Arabia Saudí.

En su primer partido rompieron los pronósticos y sacaron un meritorio empate, 0-0, ante España y otros dos ante Uruguay (2-2) y Arabia Saudí (0-0). Con tres puntos e invicta, el equipo dirigido por el exfutbolista del Badajoz Pedro Leitao Brito 'Bubista' accedió a los dieciseisavos del torneo, convirtiéndose en el país más pequeño de la historia en clasificar a las rondas eliminatorias de un Mundial. @fcfcomunica Vozinha, el ídolo de Cabo Verde Allí asombraron al mundo del fútbol llevando a Argentina a la prórroga después del 1-1 en los noventa minutos. Incluso en la prolongación, llegaron a situar de nuevo el empate 2-2 con un espléndido gol de Sidney Lopes Cabral, pero caerían con el definitivo 3-2. Toda una de las grandes historias de este Mundial, que ha aupado a Cabo Verde como el bastión del fútbol popular. Dentro de ellas, sin duda, la más llamativa es la de su arquero titular, Josimar José Évora Dias, más conocido como "Vozinha". El guardameta ya fue el principal protagonista en el debut con una sobresaliente actuación ante España, que también se prolongó en el resto de partidos del torneo. Sus atajadas fueron muy aclamadas y provocó que se desatase el fenómeno Vozinha, que ha pasado de tener 200.000 seguidores en Instagram antes del Mundial a casi 26 millones hoy día. El nombre del portero, que está sin equipo tras jugar las dos últimas temporadas en el GD Chaves de la segunda división de Portugal, aparece en quinielas de fichajes. Incluso en las últimas horas, según varias informaciones, se hizo popular el presunto interés del Inter de Miami de Leo Messi, aunque no parece que esto vaya más allá de la rumorología en redes en el marco de la 'Vozinhamanía' desatada. @nahuelzn