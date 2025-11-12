Fue campeón de ajedrez a los 13, revolucionó la Inteligencia Artificial y ganó un Premio Nobel: quién es Demis Hassabis

Su trabajo en Google DeepMind impulsó descubrimientos que mejoraron el estudio de proteínas y ofrecen más herramientas para la investigación científica.

Desde hace algunos años, la Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser un experimento entre programadores para convertirse en el motor de muchas industrias y mercados. Desde los algoritmos que recomiendan qué ver en las redes sociales, hasta los modelos que analizan información compleja, su avance cambió la forma en que vivimos y trabajamos.

Google es uno de los protagonistas centrales de esta revolución, con una división dedicada exclusivamente: DeepMind . Detrás de sus descubrimientos y del salto científico que llevó a la IA a ganar un Premio Nobel , está Demis Hassabis , un genio que a los 13 años ya era maestro de ajedrez y hoy es considerado uno de los grandes multimillonarios tecnológicos .

Demis Hassabis nació el 27 de julio de 1976 en Londres , en una familia de origen grecochipriota y singapurense . Desde muy joven mostró una mente prodigiosa: a los ocho años ya competía en torneos de ajedrez y a los trece alcanzó el nivel de maestro internacional , con un puntaje Elo de 2300.

Estudió informática en la Universidad de Cambridge y luego de graduarse se dedicó en la industria de los videojuegos . Fue programador principal en Bullfrog Productions, donde participó en el desarrollo de "Theme Park".

Después creó su propia compañía, Elixir Studios , con la que buscó unir entretenimiento y simulación avanzada. Sin embargo, el proyecto no alcanzó el éxito que esperaba.

Pero todo cambió cuando en 2010, con Shane Legg y Mustafa Suleyman, fundó DeepMind Technologies. Su objetivo era crear una IA capaz de aprender por sí misma, de forma similar al cerebro humano. La apuesta llamó la atención de Google, que en 2014 compró la empresa por más de 625 millones de dólares, integrándola a Alphabet.

Desde entonces, la firma hizo historia: el sistema AlphaGo derrotó al campeón mundial del juego "Go", AlphaZero aprendió a jugar ajedrez desde cero en pocas horas y AlphaFold resolvió el complejo problema del plegamiento de proteínas.

Por este avance, Hassabis recibió en 2024 el Premio Nobel de Química, junto a los científicos David Baker y John Jumper. Su trabajo permitió que miles de investigadores puedan acceder a estructuras moleculares que antes tardaban décadas en descifrarse, acelerando el descubrimiento de nuevos fármacos y tratamientos.

Patrimonio actual de Demis Hassabis

Aunque su nombre no suele aparecer en las listas mediáticas de multimillonarios, Demis Hassabis tiene una fortuna estimada entre 150 y 200 millones de dólares. La mayor parte de su patrimonio proviene de la venta de DeepMind a Google en 2014.

Además, como CEO del proyecto y miembro clave de Alphabet, recibe ganancias ligadas al valor de la compañía y a lo que generan sus innovaciones científicas. Sus avances en IA fortalecen productos centrales de la compañía, desde su buscador hasta el desarrollo de Gemini.