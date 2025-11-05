Wall Street continúa con bajas y sigue el miedo entre las empresas tecnológicas

A eso se le suma que el shutdown del gobierno estadounidense se convirtió en el más largo de la historia, una decisión que deja a los inversores y a la Reserva Federal sin una serie de datos cruciales sobre la economía.

En el resto del mundo, la situación también es bajista.

Los principales índices de Wall Street continúan con bajas en la preapertura de este miércoles. El cimbronazo que ayer sufrieron las principales empresas tecnológicas generó resquemores en la bolsa de Nueva York ante la posibilidad de una fuerte corrección .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,30% en el "premarket" . Ayer, se desplomó 1,17%, su mayor contracción en tres semanas.

Mientras, el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,46%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones opera 0,03% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son Mosaic Company (+1,3%), IFF (+1,3%) y Amgen Inc (+0,9%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Axon Enterprise (-18,9%) y Arista Networks (-12,1%).

Este martes, tanto desde Goldman Sachs como de Morgan Stanley anticiparon que esperan correcciones significativas en los mercados financieros ante la preocupación por el fuerte aumento de las valuaciones de las firmas tecnológicas y el boom de la IA.

“Deberíamos ver con buenos ojos la posibilidad de caídas del 10% al 15% que no se deban a un efecto de desplome macroeconómico”, declaró el martes Ted Pick, CEO de Morgan Stanley.

De manera complementaria, David Solomon, CEO de Goldman Sachs, advirtió que “los múltiplos tecnológicos están al máximo”, en un contexto en el que aumentan las preocupaciones sobre la salud de la economía.

Congreso EEUU La parálisis presupuestaria en EEUU frenó casi todas las estadísticas oficiales. F24

Shutdown récord y con los datos de empleo privado en la mira

A eso se le suma que el shutdown del gobierno estadounidense se convirtió en el más largo de la historia, con 36 días al hilo este miércoles.

Se trata de una decisión que deja a los inversores y a la Reserva Federal (Fed) sin una serie de datos cruciales en un contexto en que los miembros de la autoridad monetaria pusieron en duda la posibilidad de un nuevo recorte en diciembre.

Por ese motivo, cobran particular relevancia los relevamientos privados del mercado de trabajo de ADP, que se publicará hoy, y el de Challenger, que lo hará mañana.

Las bolsas en Europa y Asia

En el resto del mundo, la situación también es bajista. En Europa, el Euro Stoxx retrocede 0,55. A nivel local, el DAX alemán cae 0,44% y el CAC francés acompaña con 0,16%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,01%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,07%, la bolsa de Shanghái subió 0,23% en China. Mientras, el Nikkei japonés se desplomó 2,33% y el Kospi surcoreano cayó 2,85%.