Wall Street se prepara para el nuevo mandato de Zohran Mamdani: dudas y cautela ante la suba de impuestos

El candidato demócrata se impuso de manera holgada en Nueva York, a pesar de las críticas del presidente Donald Trump. El ecosistema inversor se reconfigura de cara a un mandato que estará bajo el foco por sus propuestas.

: Tras una jornada electoral de máxima tensión política, finalmente el candidato socialista democrático Zohran Mamdani fue elegido como alcalde de la ciudad de Nueva York . La victoria consumada provocará cambios en el corazón del capitalismo global , ya que a los financieros de Wall Street se preparan para el nuevo mandato, con el foco puesto en la competitividad y el atractivo comercial de la ciudad .

Más allá de Nueva York, los inversores también siguieron de cerca el resto del mapa electoral, ya que Estados Unidos afrontó comicios en otros 5 estados. Allí, las victorias de los candidatos demócratas fueron calificadas como una muestra del renovado fortalecimiento del partido frente a los republicanos del presidente Donald Trump, que tendrán una fuerte prueba en las elecciones de mitad de término del próximo año .

Para el estratega sénior de cartera en Ingalls & Snyde r en Nueva York, Tim Ghriskey, la victoria de Mamdani será un "experimento interesante". En detalle, en diálogo con la agencia Reuters el inversor aseguró que habrá que ver hasta qué punto puede cambiar la ciudad de Nueva York bajo la nueva administración y, aún más importante, cómo es recibido por sus habitantes y el resto del país. "Es un mandato bastante sólido contra la administración en Washington", aseguró sobre los resultados electorales.

En campaña, Mamdani presentó una plataforma electoral que contempla el aumento de impuestos a los neoyorquinos más ricos y la subida del impuesto de sociedades. Este tipo de medidas genera preocupación en el sector financiero ante la posibilidad de que la competitividad de la ciudad se vea afectada.

El análisis de muchos inversores y financieros marca que los problemas de asequibilidad planteó Mamdani son reales, aunque presentaron reservas sobre las soluciones ofrecidas. "Cuando analizo la economía del costo de vida en la ciudad de Nueva York y veo que un apartamento de una habitación cuesta 5000 dólares al mes, es insostenible" , declaró Phil Blancato, estratega jefe de mercado de Osaic, en Nueva York.

Sin embargo, en contrapartida agregó: "Independientemente de si la retórica sobre lo que se puede o no hacer es cierta o no, esa es la razón de esta victoria en Nueva York. Pero si consideramos el aumento de impuestos para las pequeñas empresas y las grandes corporaciones, el impacto es significativo".

En la pervia, el director ejecutivo de Cardiff, Dean Lyulkin, afirmó que la victoria de Mamdani era "un riesgo que estoy vigilando de cara a 2026". "Las políticas reales suelen ser mucho más benignas que la retórica de campaña, pero si otras grandes ciudades siguen este patrón, los mercados podrían empezar a incorporar mayores riesgos fiscales y regulatorios", concluyó.

Los resultados en el resto de Estados Unidos

Las elecciones locales celebradas en distintos estados de Estados Unidos dejaron una clara señal de fortalecimiento para el Partido Demócrata, con victorias en varias gobernaciones y alcaldías estratégicas frente a candidatos republicanos respaldados por Donald Trump.

En Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, con un 57% de los votos frente al 43% escrutado en el 67% de las mesas. Excongresista y piloto naval, Sherrill reemplazará al también demócrata Phil Murphy y se convertirá en la segunda mujer en la historia del estado en ocupar la gobernación.

Otro resultado histórico se dio en Virginia, donde la exagente de la CIA Abigail Spanberger obtuvo el 55% de los votos y se convirtió en la primera mujer gobernadora del estado, al superar a la republicana Winsome Earle-Sears. “Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo”, afirmó la ganadora de la contienda electoral.

En el plano municipal, los demócratas también consolidaron posiciones. En Cincinnati, Aftab Pureval logró la reelección frente al republicano Cory Bowman, medio hermano del vicepresidente JD Vance. El opositor a Trump, quien gobierna desde 2021, se impuso con amplia ventaja, superando el 80% en las primarias de mayo, en un nuevo revés para los republicanos en Ohio.

En el estado de Detroit, Mary Sheffield hizo historia al convertirse en la primera mujer alcaldesa de la ciudad. Con más del 50% de los votos, la presidenta del Concejo Municipal derrotó a Solomon Kinloch Jr. y sucederá al veterano alcalde Mike Duggan, quien decidió no competir tras tres mandatos consecutivos.

En Pittsburgh, el demócrata Corey O’Connor venció al republicano Tony Moreno y mantuvo el control progresista de la ciudad. Por último, en Atlanta, Andre Dickens aseguró su reelección con más del 50% de los votos frente a tres oponentes, ratificando el dominio demócrata en la capital de Georgia.