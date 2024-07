Un gurú de Wall Street advierte que las acciones de empresas de inteligencia artificial están en una burbuja

Nvidia: mercado financiero

Ferguson subraya que las burbujas pueden atraer a inversores que en otras circunstancias no invertirían en esos valores. "Mucha, mucha gente que cree que acabará mal también se siente obligada a entrar", explica, poniendo como ejemplo la burbuja de las puntocom a principios de este siglo. "Casi todos los que no eran inversores minoristas veían estas cosas y decían: 'Bueno, no puede durar'. Pero si dura un trimestre más y yo no entro, perderé mi trabajo'. Así que mucha gente se ve obligada a entrar en las últimas fases de un mercado parabólico muy concentrado y muy caro".

En cuanto a Nvidia, cuya valoración ha superado los 3 billones de dólares gracias a un incremento de más del 700% en sus acciones desde principios del año pasado, Ferguson advirtió: "Cuanto más puntera sea la tecnología, antes llegará la obsolescencia". Comparó a Nvidia con Cisco e Intel, estrellas durante el auge de las puntocom, pero que ahora "ni siquiera son protagonistas de este boom". Predice que en la próxima burbuja de grandes tecnológicas, es probable que Nvidia no sea un actor principal dentro de una década.

Nvidia.jpg Si la caída viene acompañada de una recesión, los tipos de interés podrían bajar, impulsando así los precios de los activos.

Para protegerse de una posible explosión de la burbuja tecnológica, Ferguson recomienda a los inversores diversificar sus carteras y alejarlas de los valores estadounidenses de crecimiento de gran capitalización. Además, sugiere buscar oportunidades en índices de pequeña capitalización y mercados emergentes, así como en activos alternativos como arte, coches clásicos y vinos añejos, que podrían escapar a futuras subidas de impuestos.

Ferguson concluye que un desplome podría permitir a los inversores más atrevidos comprar activos de calidad a bajo precio. Si la caída viene acompañada de una recesión, los tipos de interés podrían bajar, impulsando así los precios de los activos.