Una de las empresas favoritas de Warren Buffett impulsó el Dow Jones

Las acciones de American Express subieron 25% en 2025, mientras que el Dow Jones avanzó 13% en el periodo.

Las acciones de American Express subieron 25% en 2025, mientras que el Dow Jones avanzó un 13% en el periodo.

Las acciones de American Express se consolidaron como una de las grandes protagonistas de 2025 , con una suba del 24,6% que la ubicó entre los mejores desempeños del Dow Jones Industrial Average , en un año marcado por una fuerte rotación sectorial y un cambio en las preferencias de los inversores.

El contexto general del mercado fue positivo, aunque con matices. El Dow Jones avanzó alrededor de 13% en el año y alcanzó niveles cercanos a los 48.000 puntos, pero ese crecimiento no estuvo liderado por las tradicionales tecnológicas, sino por sectores más vinculados a la economía real , como finanzas e industria. En ese escenario, American Express logró destacarse con claridad.

El rally de la empresa, una de las favoritas del inversor Warren Buffett (ocupa el 20% de la cartera de Berkshire Hathaway y es la segunda mayor tenencia, después de Apple) estuvo respaldado por resultados financieros sólidos.

En 2025, reportó ingresos por u$s72.200 millones , lo que representó un crecimiento interanual del 10%, mientras que la ganancia neta alcanzó los u$s10.800 millones, con una mejora del 7%. A su vez, las ganancias por acción (EPS) llegaron a u$s15,38 , con un incremento ajustado del 15%, encadenando varios años de expansión de doble dígito.

El desempeño también se apoyó en la fortaleza del consumo . Solo en el cuarto trimestre, el volumen de gasto con tarjetas (“billed business”) alcanzó los u$s445.100 millones, un aumento del 9% interanual. En ese mismo período, los ingresos fueron de u$s18.980 millones, también con una suba del 10%.

A lo largo del año, la tendencia fue consistente: en el segundo trimestre, por ejemplo, ya había registrado ingresos récord de u$s17.900 millones y un volumen de consumo superior a u$s416.000 millones.

Foco en el segmento premium

Una de las claves del modelo de negocio fue su foco en clientes de altos ingresos, que mantuvieron niveles de gasto elevados incluso en un entorno de tasas de interés altas. Este segmento mostró resiliencia y permitió sostener el crecimiento, a diferencia de otros modelos más sensibles al ciclo económico.

Además, se observó un cambio estructural en la base de usuarios: el gasto de millennials y generación Z comenzó a ganar protagonismo dentro del negocio de consumo en EEUU.

En comparación con sus competidores, el desempeño también fue superior. Mientras American Express avanzó cerca de 25% en el año, Visa subió alrededor de 11% y Mastercard, en torno al 8,4%, lo que refuerza su posicionamiento relativo dentro del sector de pagos.