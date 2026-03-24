Wall Street cerró en rojo ante incertidumbre sobre desescalada en Irán y preocupación por el crédito privado

Las acciones estadounidenses cerraron con números negativos el martes, después que las esperanzas de una desescalada en Medio Oriente , tras un informe que indicaba que se produjeron acercamientos entre Washington y Teherán , fue negado por funcionarios iraníes quienes afirmaron no llegar a ningún tipo de decisión conjunta y desecharon la información.

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,18% a 46.123,72 puntos; el S&P500 perdió un 0,33% a 6.559,62 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 0,84% hasta los 21.761,89 puntos .

Los principales índices de referencia de la bolsa de Nueva York cayeron, mientras los inversores evaluaban las versiones contradictorias de EEUU e Irán sobre las posibles conversaciones para poner fin a su conflicto, que dura ya casi un mes.

Los índices venían de fuertes ganancias en la sesión anterior, donde el optimismo se vio impulsado por el anuncio del presidente Donald Trump de un aplazamiento temporal, de los inminentes ataques estadounidenses contra centrales eléctricas iraníes, tras conversaciones que describió como "muy intensas" .

Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní rechazó la afirmación, y acusó Trump de haber hecho ese comentario para calmar la volatilidad de los mercados financieros.

NN informó el martes que, efectivamente, "hubo acercamientos entre EEUU e Irán, iniciados por Washington, pero nada que llegara a un nivel que implicara negociaciones formales", según una fuente iraní de alto rango.

"Los mercados se encuentran en una situación delicada, entre un optimismo frágil y la escalada de riesgos geopolíticos. Medio Oriente sigue siendo el principal motor, y los precios del petróleo son muy sensibles a cualquier interrupción del suministro. A medida que persisten las tensiones, es probable que la volatilidad se mantenga elevada, lo que mantiene a los inversores cautelosos", declaró Lukman Otunuga, analista senior de mercado de Trade global financial markets (FXTM).

El índice PMI de EEUU sugiere estanflación y la Fed da su opinión

En el calendario económico, la atención se centró en los datos preliminares del Índice de gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de EEUU para marzo. El índice compuesto principal cayó a 51,4 en marzo desde 51,9 en febrero, su nivel más bajo en 11 meses.

Los datos preliminares de la encuesta PMI de marzo señalan una combinación preocupante de menor crecimiento y aumento de la inflación tras el estallido de la guerra en Medio Oriente. Las empresas informan de una caída en la demanda debido a la incertidumbre adicional y al impacto en el costo de vida generados por el conflicto, declaró Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmó que era demasiado pronto para conocer el alcance y la duración de los posibles efectos del conflicto en la economía, pero advirtió de que el aumento de los precios de la energía impulsará la inflación general a corto plazo.

Por otra parte, un indicador semanal del empleo en EEUU, elaborado por la empresa de procesamiento de nóminas ADP, mostró un aumento de 10.000 puestos de trabajo, superior al esperado. Un mercado laboral estadounidense inestable, así como la amenaza de que una crisis energética relacionada con Irán reactive la inflación, se convirtieron en importantes preocupaciones para los responsables de la política monetaria de la Fed.

Crédito privado bajo presión

Por otra parte, las acciones de firmas de crédito privado estadounidenses cayeron después que dos importantes empresas limitaran los retiros de sus fondos. Apollo Global Management (+0,7%) y Ares Management (-1%) limitaron los retiros de fondos clave de crédito privado tras un aumento repentino en las solicitudes de reembolso.

El crédito privado ha estado bajo presión desde que otra empresa relevante, Blue Owl Capital, restringiera en febrero el acceso de los inversores a uno de sus fondos privados. El crédito privado son los préstamos otorgados por instituciones no bancarias, como fondos privados o gestoras de activos, directamente a las empresas, sin que estas pasen por los métodos tradicionales que involucran a los bancos.

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