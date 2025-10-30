Wall Street muestra cautela en el premarket tras la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

La reunión entre Trump y Xi Jinping fue positiva y arrojó resultados tangibles, según indicó el propio mandatario norteamericano.

Se abordaron los temas relacionados con los chips y, según lo acordado, China comprará chips de Nvidia y otras compañías.

Prolongando lo visto en la rueda previa , los principales índices de Wall Street operan sin una tendencia clara en la preapertura de este jueves, luego de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de China, Xi Jinping .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, sube 0,08% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,06%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones baja 0,19%.

En la previa, las acciones con mayores movimientos son las pertenecientes a Meta , que se desploma 8,9% tras unos balances que nos convencieron al mercado, seguidas de Nvidia , que baja 0,5%. Por su parte, Google sube 8,8% tras unos resultados trimestrales favorables .

Un dato clave para la bolsa de Nueva York este jueves será la publicación de los balances empresariales de Apple y Amazon .

La reunión entre Trump y Xi Jinping fue positiva y arrojó resultados tangibles , según aseguró el presidente norteamericano. En un posteo en redes sociales, el estadounidense anunció la reducción inmediata de los aranceles al fentanilo del 20% al 10%, lo que disminuirá el nivel arancelario general al 47% .

Donald Trump y Xi jinping Trump y Xi sellaron un acuerdo clave que promete aliviar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo. REUTERS

Se abordaron los temas relacionados con los chips y, según lo acordado, China comprará chips de Nvidia y otras compañías. Además, se consensuaron futuros acuerdos sobre las exportaciones de tierras raras, mientras que las exportaciones a EEUU continuarán sin las limitaciones previas.

Trump reconoció que muchos temas no se trataron, pero ambas partes prometieron mayor cooperación para mejorar las relaciones comerciales. Por ejemplo, no se discutieron el tema de Taiwán ni el de las compras de petróleo ruso.

Las bolsas en Asia y Europa

En el resto del mundo, la situación es bajista. En Europa, el Euro Stoxx retrocede 0,55%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán baja 0,25% y el CAC francés cae 0,93%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,92%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong anotó un descenso de 0,24%, la bolsa de Shanghái retrocedió 0,73% en China. Mientras, el Nikkei 225 japonés aumentó 0,07% y el Kospi surcoreano subió 0,17%.