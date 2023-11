Wall Street pone en pausa su rally alcista más largo en dos años a la espera del discurso de Powell

Gran parte de la racha se ha producido en medio de un fuerte descenso de las previsiones de suba de tasas de la Fed, con el FedWatch de CME Group indicando no más de un 22% de probabilidades de otro movimiento al alza en el tipo del Fondo de la Fed , que actualmente se sitúa entre el 5,25% y el 5,5%, en las próximas cinco reuniones.

Las probabilidades de un recorte de tipos, sin embargo, han subido hasta el 41,1%, fijadas para la reunión de junio, con expectativas de nuevas reducciones durante los meses de verano.

Wall Street y los mercados en vilo

Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, podría desafiar ese consenso hoy más tarde, cuando hable como parte de un debate sobre política monetaria en la Conferencia Anual de Investigación Jacques Polak en Washington.

En caso de que Powell pronuncie hoy un discurso de línea dura, señalando que la inflación sigue siendo elevada y que la creación de empleo y el crecimiento económico siguen siendo sólidos, podría desencadenar un fuerte retroceso en ambos mercados de cara a los últimos días de negociación de la semana.

Los rendimientos de los bonos a 10 años, que cayeron por debajo del 4,5% por primera vez desde principios de septiembre en la sesión nocturna, cotizan al 4,561% este jueves tras una subasta mixta de 40.000 millones de dólares en nuevos bonos el miércoles, que atrajo un sólido interés extranjero pero una demanda general más débil.

El Tesoro celebrará hoy la tercera de las tres primeras subastas reforzadas en el marco de su nuevo compromiso de financiación, con la venta de 24.000 millones de dólares en bonos a 30 años.

Antes del discurso de Powell de esta tarde, los mercados seguirán de cerca la publicación de los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo del Departamento de Trabajo, que mostraron que unos 217.000 estadounidenses solicitaron nuevas prestaciones por desempleo la semana pasada, por debajo de la cifra anterior de 220.000, ya que la contratación sigue enfriándose en los meses de otoño.

Los mercados también digerirán el impacto de una serie de ganancias relacionadas con la tecnología y los medios de comunicación esta sesión, incluyendo un informe mixto del cuarto trimestre de Disney (DIS) - Get Free Report, la primera actualización formal del fabricante de chips Arm Holdings desde que salió a bolsa a principios de este año, el fabricante de videojuegos Take-Two Interactive (TTWO) - Get Free Report y la cadena de cines AMC Entertainment (AMC) - Get Free Report.