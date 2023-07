Wall Street: a qué sectores apuntar en el segundo semestre de 2023 y por qué

En ese marco, hubo claramente tres sectores que picaron en punta en el primer semestre: "La suba en el acumulado del año estuvo básicamente liderada por ´tecnologías de la información´ (40,3%), ´servicios de comunicación´ (36,1%), y ´consumo discrecional´(29%)", remarcó un informe de Invertir en Bolsa (IEB).

Fuente: IEB, en base a Bloomberg.

El desempeño estelar de la renta variable se dio a pesar de un contexto monetario restrictivo: la Reserva Federal dejó en claro que no espera bajar las tasas de interés este año. Esto es porque más allá de la baja, la inflación continúa en niveles considerados elevados, más allá de la desaceleración de los últimos meses.

Es más, desde Europa, la semana pasada Jerome Powell volvió a reiterar su mensaje que el FOMC (Comité de Política Monetaria) probablemente aumente su tasa de política monetaria aún dos veces más en 25 puntos básicos durante este año, pero que las decisiones se tomarán reunión por reunión y de acuerdo a la información que se vaya conociendo.

Según las expectativas del mercado, "recién en la reunión del 1º de mayo de 2024 se estima que el FOMC realizaría la primera baja de la tasa de interés. Sin dudas, la sorpresa en la nueva estimación del crecimiento del PBI durante el primer trimestre del 2023 y el amesetamiento en el descenso del PCE (inflación del consumo personal), han llevado al mercado a internalizar el mensaje que viene transmitiendo el FOMC, afirmando que la tasa permanecerá sin reducciones hasta bien ingresado el 2024", señaló IEB.

Bajo este contexto, la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó 15 puntos básicos en junio hacia 3,85%, afectando el desempeño de la renta fija en junio, comentaron desde Criteria. Así, los bonos del Tesoro de duración intermedia cayeron un 1,5%, mientras que los corporativos de grado de inversión lo hicieron un 0,1%. La deuda de alto rendimiento, en cambio, subió un 0,9%, reportó Criteria.

Wall Street: a qué sectores apuntar en el segundo semestre

De los tres sectores ganadores del primer semestre del año, "consumo discrecional" apunta a ser el "que mantiene más presión alcista, dado que en el acumulado es el que viene rezagado con respecto a los otros dos ("tecnologías de la información", y "servicios de comunicación")", explicaron desde IEB.

A su vez, de los sectores ganadores del año pasado, ´servicios públicos´ y ´consumos básicos´ siguen "sin tener interés por parte del mercado. Opuestamente, vemos una recuperación en ´salud´ y ´energía´", agregaron.

Por otra parte, comienza a resultar interesante un sector golpeado por la crisis que sufrió en el primer trimestre: el financiero. "Comenzó el año con un comportamiento muy parecido al índice S&P500, pero las tensiones bancarias de marzo le provocaron una caída por la incertidumbre que se instaló en el sector", recalcó IEB.

En rigor, la semana pasada la Reserva Federal realizó la presentación anual del “test de estrés”, que dejó una muy buena noticia para el sector. Para la realización de la prueba, la Fed planteó un escenario de recesión global severo, en el cual se genera una disminución del 40% en los precios de los bienes raíces comerciales, un aumento sustancial de oficinas vacías y una disminución del 38% en los precios de la vivienda. La tasa de desempleo aumenta 6,4 puntos porcentuales hasta un máximo del 10%.

Se sometió la situación patrimonial de 23 instituciones financieras de diversas categorías (I, II, III y IV). Dentro de la categoría I se encuentran los 8 bancos más grandes de EE.UU.: Bank of America Co, Bank of New York Mellon Corporation, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, State Street Corportation y Wells Fargo & Company.

La prueba de estrés concluyó que el conjunto de las 23 instituciones analizadas pudiesen soportar una pérdida proyectada total de u$s541.000 millones y aun así mantenerse por encima de sus requisitos mínimos de capital y continuar otorgando préstamos. De acuerdo a Michael Barr, máximo responsable de supervisión de instituciones financieras en la Reserva Federal, "los resultados confirman que el sistema bancario se mantiene fuerte y resistente".