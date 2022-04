Colapsaron las tecnológicas en Wall Street: Nasdaq sufrió su peor jornada desde septiembre de 2020

El S&P 500 perdió 120,42 puntos, o un 2,8%, a 4.176,03 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 513,03 puntos, o un 3,9%, a 12.493,71, en su peor jornada desde septiembre de 2020. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 808,75 puntos, o un 2,%, a 33.240,71.

Los valores de crecimiento, antes preferidos por el mercado, se vieron afectados en las últimas semanas, ya que los inversores se preocupan por el impacto de la suba de las tasas de interés en sus ganancias futuras. A su vez, el confinamiento en China por el Covid-19 y el agresivo giro de los principales bancos centrales para luchar contra la inflación opacaron una temporada de resultados trimestrales mejor de lo esperada.

Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, no cumplió con las estimaciones de Wall Street de ventas trimestrales, su primera falla desde que comenzó la pandemia, ya que los anunciantes redujeron el gasto en el contexto de la creciente preocupación por una desaceleración económica mundial. Los papeles caen en el after market hasta 6,4%.

En cuanto al balance presentado por Microsoft Corp superó el martes las expectativas de Wall Street para los ingresos trimestrales. Estuvo impulsado por la fuerte demanda de los servicios basados en la nube del gigante del software debido al cambio provocado por la pandemia a modelos de trabajo híbridos. Pese a esto tras el cierre del mercado los papeles bajan 1%.