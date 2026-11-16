Warren Buffett donará casi u$s6.000 millones de acciones de Berkshire Hathaway + Agregar ámbito en









La operación de Warren Buffett representa un aporte más de cuatro veces superior al que realizó en noviembre del año pasado

La operación de Warren Buffett representa un aporte más de cuatro veces superior al que realizó en noviembre del año pasado Carlo Allegri/REUTERS

Warren Buffett anunció una nueva transferencia de acciones de Berkshire Hathaway valuada en aproximadamente u$s5.470 millones, destinada a financiar cuatro fundaciones vinculadas con su familia.

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La operación, comunicada antes del Día de Acción de Gracias en EEUU, representa un aporte más de cuatro veces superior al que realizó en noviembre del año pasado y refuerza su compromiso de destinar prácticamente toda su riqueza a fines filantrópicos.

Warren Buffett se desprende de sus acciones El empresario convertirá 6.150 acciones de clase A de Berkshire Hathaway en 9,225 millones de títulos de clase B para distribuirlos entre las organizaciones.

Susan Thompson Buffett Foundation, que lleva el nombre de su primera esposa, recibirá 3,69 millones de acciones. En tanto, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation y NoVo Foundation obtendrán 1,845 millones cada una. Estas últimas están relacionadas con sus hijos Susie, Howard y Peter.

La operación de Warren Buffett representa un aporte más de cuatro veces superior al que realizó en noviembre del año pasado Forbes El nuevo desembolso se suma a los aproximadamente u$s6.000 millones que Buffett había transferido en julio. De esta manera, sus donaciones anunciadas durante 2026 rondan los u$s11.400 millones.

Adiós a Bill Gates Uno de los cambios más relevantes de su estrategia es que la Fundación Gates dejó de figurar entre las destinatarias de sus aportes de mitad de año. Durante casi dos décadas, Buffett había canalizado importantes recursos hacia esa entidad, pero ahora busca que sus tres hijos tengan mayor protagonismo en la administración de su patrimonio. El inversor estableció como objetivo entregar todas sus acciones restantes de Berkshire a las cuatro fundaciones antes de finalizar 2034. El calendario dependerá, entre otros factores, del comportamiento de las cotizaciones bursátiles. Pese a las transferencias, Buffett conserva una participación significativa en la compañía, valuada en más de u$s160.000 millones. Forbes calcula su patrimonio neto en u$s168.400 millones, cifra que todavía lo mantiene entre las personas más ricas del planeta.