Frenan una polémica licitación del Gobierno porteño para fotografiar a indigentes y cartoneros

Si bien la idea no resulta refractaria para el electorado del PRO en la Ciudad terminaría por chocar de frente con derechos y garantías con jerarquía constitucional precisamente por el método de identificación fotográfica de sujetos en situación de vulnerabilidad. Esta es la base de un conflicto judicial que ya escaló con dos resoluciones a las que accedió Ámbito, en exclusiva. El amparo colectivo para suspender esa licitación lo encabezaron la Federación de Recicladores Urbanos -que incluye a las cooperativas de trabajo que desarrollan su actividad en el ámbito porteño-, la organización Proyecto 7 (dedicada a personas que viven en la calle) y la Asociación Civil Isauro Arancibia, que vela por derechos de niñas, niños y adolescentes, patrocinados por el abogado Lucas Papini. El argumento es que infringe Derechos Humanos de jerarquía Constitucional, Derecho a la Igualdad, Derecho a la no Discriminación, entre otros. La sospecha principal es que no tiene como contrapartida un auxilio a las personas en situación de calle, sino una finalidad estética que podría ser complementada con desalojos, como estilaba la patrulla de la UCEP que debió ser disuelta.