GeoPark entra en Vaca Muerta como operador de dos bloques de alta calidad

La compañía de energía adquirió el 100% de la participación en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, fortaleciendo su presencia en Argentina y proyectando un fuerte crecimiento de producción en los próximos años.

GeoPark Limited (“GeoPark” o la “Compañía) (NYSE: GPRK), compañía independiente líder en energía con más de 20 años de operaciones exitosas en América Latina , anunció hoy que ha suscrito un acuerdo con Pluspetrol S.A. (“Pluspetrol”) para adquirir el 100% de la participación operada (“WI”) en los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste, que tienen como objetivo petróleo negro en la formación Vaca Muerta en la Provincia de Neuquén, Argentina.

De manera simultánea, GeoPark y el Gobierno de la Provincia de Neuquén firmaron dos “Actas Acuerdo”, que refuerzan el compromiso de las partes con el negocio y establecen los términos y condiciones bajo los cuales se transferirán las concesiones. Las Actas Acuerdo incluyen la emisión de una nueva licencia de explotación no convencional para el bloque Puesto Silva Oeste, que requiere que GeoPark transfiera un 5% de participación a Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (“GyP”), resultando así en una participación operada del 95% en este bloque.

Esta adquisición materializa la intención estratégica de GeoPark de establecer una posición en Vaca Muerta, una formación probada de petróleo y gas no convencional en crecimiento y de clase mundial. Como operador acreditado en no convencionales, GeoPark está en posición de contribuir activamente al ecosistema operativo de la cuenca, al tiempo que busca nuevas oportunidades e iniciativas de eficiencia. Adicionalmente, la adquisición proporciona:

Se espera que la transacción cierre antes de finalizar el 2025, tras la emisión del Decreto de la Provincia de Neuquén que ratifique las Actas Acuerdo. GeoPark continuará trabajando junto con sus contrapartes para avanzar eficazmente en la transacción e informar al mercado sobre nuevos desarrollos a medida que estén disponibles.

Felipe Bayon, CEO de GeoPark, dijo: “El acuerdo de hoy marca un hito histórico para GeoPark, transformando a la Compañía al incorporar producción inmediata, mayores reservas y un valor significativo a largo plazo. También demuestra nuestro compromiso de impulsar un crecimiento sostenible de largo plazo, combinando desarrollos orgánicos con adquisiciones estratégicas. Los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste nos otorgan una posición de entrada privilegiada en una de las formaciones no convencionales más prolíficas del mundo, y agradecemos al Gobierno de la Provincia de Neuquén por confiarnos el desarrollo y la operación de estos activos. Vemos esta oportunidad como única para aplicar y seguir fortaleciendo nuestras capacidades distintivas con el fin de crear valor durante las próximas décadas. Mirando hacia adelante, estamos seguros de que la ejecución de nuestro plan estratégico, aprovechando la sólida base que hemos construido en Colombia y la especial profundidad que la adquisición de hoy aporta al portafolio, posiciona a GeoPark como una empresa más fuerte y más resiliente”.