China rompe récords con un campo magnético 700.000 veces superior al de la Tierra

Este logro remarca la capacidad de la ingeniería china para dominar las fuerzas fundamentales de la naturaleza.

Investigadores chinos en Hefei desarrollan un imán superconductor que alcanza los 351.000 gauss. XINHUA news

Científicos de China establecieron un nuevo récord mundial de un campo magnético estable de 351.000 gauss con un imán de carácter totalmente superconductivo. Esta cifra representa una intensidad superior a 700.000 veces el campo geomagnético de la Tierra, superando la marca anterior de 323.500 gauss.

Este avance impulsará significativamente la comercialización de instrumentos científicos superconductores avanzados, como los espectrómetros de resonancia magnética nuclear. Además, el rendimiento del dispositivo ofrece un soporte técnico importante para diversas áreas innovadoras como los sistemas de imanes para fusión nuclear y la tecnología de propulsión electromagnética espacial.

El imán: ingeniería extrema El imán fue desarrollado por Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias (Asipp), en colaboración con el Centro Internacional de Superconductividad Aplicada de Hefei, el Instituto de Energía del Centro Nacional Integral de Ciencias de Hefei y la Universidad de Tsinghua.

Este imán integra una bobina insertada de alta temperatura superconductora dispuesta coaxialmente dentro de un conjunto de imanes superconductores de baja temperatura. El equipo presenció grandes desafíos, uno de ellos fue las concentraciones de tensión y los acoplamientos de múltiples campos en condiciones de temperaturas criogénicas.

La fiabilidad del enfoque técnico fue verificada rigurosamente. Durante el experimento, el sistema se energizó hasta 35,1 teslas, lo que equivale a 351.000 gauss, y mantuvo una operación estable por 30 minutos y fue desmagnetizado de forma segura.

El ASIPP lleva mucho tiempo dedicado a la investigación sobre fusión. Hace poco tiempo logró la localización completa de materiales, dispositivos y sistemas superconductores.

