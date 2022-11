Goldfajn no abandona carrera por el BID y buscará apoyo de Lula

Goldfajn dejó en claro que su intención es continuar en carrera, pero sólo si es el candidato también del presidente electo. Y en lo posible del Mercosur, lo que incluye los votos de Argentina, Uruguay y Paraguay. Por lo que se sabe, hasta ahora deberá competir contra dos postulantes ya seguros: el economista ecuatoriano Augusto de la Torre y la jefa de investigaciones de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcenas; dos “challengers” al lado de la candidatura de Goldfjan. El brasileño cuenta con un apoyo principal que lo pondría en posición expectante. En el breve tiempo que condujo el área del Hemisferio Occidental, pudo establecer contactos sólidos con los Estados Unidos y la gestión de Joe Biden, lo que le garantizaría un apoyo del 30% del directorio. El apoyo estaría además garantizado ante las postulaciones de Bárcenas y de la Torre, dos candidatos poco potables para la Casa Blanca, lo que convierte al brasileño en favorito; salvo que aparezca alguna postulación sorpresa, la que para ser exitosa debería tener más ascendencia sobre Estados Unidos que el sólido (en sus contactos) Goldfjan. Si este consiguiera además el aval brasileño y de Uruguay y Paraguay, se reservaría el 45% de los votos. Por su parte, Goldfajn ya hizo su tarea. Se contactó con la secretaria del tesoro de Biden, Janet Yellen (con la que estableció una buena relación desde su cargo del FMI) , quién le dio su apoyo virtual. Aún no se sabe que hará Argentina. El gobierno de Alberto Fernández tiene desde el comienzo de la cruzada de Goldfajn ciertos resquemores con la solicitud. Sucede que el brasileño es desde febrero el encargado técnico del caso argentino ante el FMI, desde donde presionó al gobierno por metas fiscales y monetarias duras, además de ser uno de los principales impulsores (al menos ante los ojos locales) de la aplicación de las tasas de interés más altas posibles (4,01% anual) para el Facilidades Extendidas vigente; en lugar del pedido del entonces ministro de Economía argentino Martín Guzmán de un porcentaje de 2,04%. Siempre aclaró a los argentinos Goldfajn que defendió la posibilidad, pero que la negativa surgió desde el board del FMI; algo que los locales nunca creyeron. Por otro lado, para el kirchnerismo puro y duro, apoyar a un técnico del Fondo para que llegue al BID es, directamente, una herejía.El segundo resquemor que aparece en Buenos Aires para votar por el brasileño es el padrinazgo de Bolsonaro, con quién, parece, Argentina ya rompió todos los puentes al viajar en persona Alberto Fernández a abrazar a Lula. En todo caso, desde la Casa Rosada se esperará a conocer si Goldfajn cuenta o no con el aval del presidente electo para luego exponer una posición. Argentina cuenta con el 11,3% de los votos en la entidad, un nivel que no puede impedir la victoria del brasileño; pero si complicarla. Hay otro factor a tener en cuenta desde Buenos aires. Goldfajn desarrolló una muy buena relación con Sergio Massa durante las negociaciones con el FMI que derivaron en la aprobación de las metas del primer semestre del Facilidades Extendidas vigente. Sabe además el ministro de Economía, que si el actual director gerente del Fondo se encumbrara en la conducción del BID, tendría la firma de muchos de los créditos a otorgar. Por ejemplo, si su llegada se produjera ya este año; el brasileño tendría la lapicera para cerrar el otorgamiento de la segunda línea por u$s500 millones del préstamo de libre disponibilidad que, tal como adelantó este diario, en el primer trimestre del 2023 el directorio de la entidad liberaría para completar la línea de u$s1.200 millones totales. Este dinero está habilitado para financiar importaciones para sectores industriales exportadores, y desde el Palacio de Hacienda se lo considera clave para poder sostener la oferta de divisas. Se supone que en las negociaciones por el apoyo al brasileño el tema estaría sobre la mesa.