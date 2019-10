Gómez: "El de Corpacci no es un Gobierno peronista: se olvidó de la gente"

Periodista: Las PASO provinciales del 11 de agosto marcan el antecedente de un triunfo del candidato del Frente de Todos, Raúl Jalil, por casi 30 puntos. ¿A qué lo atribuye y cuál es su estrategia para intentar revertir ese escenario adverso el 27 de octubre?

Roberto Gómez: Primero lo atribuimos a que mucha gente no fue a votar, y a que hubo un alto número de votos en blanco. Y, sumados el no voto y el voto en blanco, el número es mayor a las dos propuestas: tanto la de Jalil como la mía. Pero además creo que se va a revertir porque el candidato Jalil no tiene ninguna propuesta; solamente la propuesta que ellos marcan es la de seguir con el mismo gobierno que tiene Lucía Corpacci. Nosotros hemos hecho propuestas concretas. Y hemos hablado de que nuestra provincia tiene falta de mantenimiento, de insumos en los hospitales, falta de agua en toda la provincia. Y eso es algo en lo cual el Gobierno provincial no ha aportado ni invertido, sabiendo que ellos hoy tienen plata en un plazo fijo, que es plata que fue dada por Nación.

P.: Usted es el candidato de Juntos por el Cambio en Catamarca, y el cronograma provincial se da en simultáneo con el nacional. Y conserva el sello de Juntos por el Cambio, casi una rareza en un contexto en el cual otras fuerzas provinciales mutaron el nombre. ¿Cree que impactó en esa primaria local un voto castigo contra Mauricio Macri por la crisis nacional?

R.G.: Sí. Primero creo que nos impactó porque también nuestro Presidente en su momento apeló a una estrategia que nos parece que no fue buena, de estar alejado de la gente. Pero creo que hoy se ha revertido, y en nuestra provincia también va a subir la imagen del Presidente. Lo está demostrando día a día. Catamarca no es ajena a eso y también está subiendo.

P.: Los dos mandatos de Corpacci representaron el retorno del peronismo al poder en 2011, después de cinco gestiones del Frente Cívico y Social. ¿Qué logros y qué asignaturas pendientes dejan esos dos períodos peronistas para Catamarca?

R.G.: Hoy Corpacci dejó una salud devastada; no tenemos salud en ningún hospital público, ni en el hospital de la capital provincial, que es el único de alta complejidad que tenemos. Eso es una asignatura pendiente. Además no se ha avanzado en nada en servicios básicos, como agua potable, en toda la provincia. Y también en la capital, lo que vivimos los catamarqueños -que somos muy pacíficos- es el tema de la inseguridad. Creo que esos son tres pilares que hoy la sociedad está reclamando y nosotros tenemos propuestas concretas de cómo hacerlo.

P.: ¿Por qué asegura que Corpacci no se comportó como un gobierno peronista?

R.G.: Porque se ha olvidado de la gente. Hoy tenemos mayor cantidad de desocupados y de empleados precarizados; no tenemos salud y hoy la gente tiene mucho más hambre en nuestra provincia. Y ella no se comporta como un gobierno peronista porque tiene guardados hoy en el banco $ 10.555 millones, de los cuales tiene un plazo fijo que está sacando más de $ 380 millones mensuales. Y no lo está invirtiendo en la gente. No se ha comportado como un gobierno peronista, se ha comportado como un gobierno kirchnerista. Y en estos ocho años nuestra provincia perdió la promoción industrial y eso nos ha llevado a que la gente tenga mucho menos trabajo. Y no se ha ayudado a los productores, así que se ha comportado como un gobierno neoliberal más que nada. Y creo que su candidato va a seguir los mismos pasos porque es lo que él viene diciendo en toda la provincia.

P.: ¿Cuáles serán los ejes centrales de su gestión si resulta electo?

R.G.: Primero, lo que nos piden en toda la provincia es transformar la salud pública y, a su vez, la obra social. Lo segundo: vamos a apoyar fuertemente a los productores catamarqueños. y tercero: vamos a hacer un plan social digno para la gente que no puede llegar a fin de mes, que no llega a las cuatro comidas diarias. Y apoyar el turismo, y tener una minería transparente, porque somos muy ricos en minería pero no tenemos una minería transparente.

P.: Catamarca batalla en la Corte Suprema de Justicia nacional mayores recursos contra medidas de Macri, como el fin del Fondo Sojero y los decretos pos-PASO que erosionan la coparticipación de las provincias. ¿Qué balance hace del trato que le dispensó Macri a Catamarca durante estos cuatro años, y qué reclamos le haría al futuro Presidente?

R.G.: Creo que Macri ha hecho algo importante que es devolver el 15% de la coparticipación, por lo cual nuestra provincia hoy tiene plata guardada en el banco. Según quién sea el nuevo Presidente -yo estoy convencido de que Macri va a seguir, porque no podemos volver al pasado- nos vamos a sentar a hablar, pidiéndole cosas para nuestra provincia. Hoy Corpacci se ha olvidado de hacer inversiones en la provincia, y la mayor parte de las inversiones que se han hecho son de Nación. Nación ha invertido $ 25 mil millones en la provincia, en jardines, escuelas, viviendas... En cambio, la provincia ha hecho muy poco con fondos provinciales.

P.: El 27 también se votará Presidente. ¿Con qué argumentos alienta a votar a Macri y no al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández?

R.G.: Votar a Macri es seguir apostando al futuro, y votar a Fernández es volver a lo que ya hemos pasado. Hoy nuestra sociedad no puede volver atrás; debemos seguir avanzando para estar mejor. Y eso es apoyar a nuestro Presidente, que ha tenido errores y lo ha reconocido. Creo que eso va a ser un paso importante para nuestro país, y si el país está bien nuestra provincia seguramente lo va a estar.