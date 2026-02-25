El Museo de Louvre tendrá nuevo director tras una crisis por el robo de las joyas

Se trata de Christophe Leribault, con amplia experiencia en arte. Dirigió el Palacio de Versalles y asumirá en medio de una crisis del museo por malestar de los empleados, infraestructura envejecida, entre otros.

El cambio de mando del Louvre se vio impulsado por el robo de las joyas en octubre de 2025 sumado a otras aristas de una crisis más profunda.

El Museo de Louvre , Francia , tendrá a partir de este miércoles un nuevo director luego de que la antecesora renunciara. El cambio en la dirigencia de la casa de arte se debe a una crisis que se desató tras el robo de las joyas de la Corona francesa, el pasado octubre de 2025.

El nuevo funcionario designado es el conservador e historiador Christophe Leribault, a menos de 24 horas después de que la directora anterior, Laurence des Cars , presentara su renuncia.

El cambio de liderazgo se produjo tras el robo de las joyas de la Corona en octubre y una serie de fallos que golpearon la confianza en una de las instituciones más preciadas de Francia.

La rápida transición busca restablecer el orden en un museo afectado por una dura sucesión de crisis: el robo, el malestar laboral, filtraciones de agua, infraestructura envejecida y un presunto esquema de fraude de entradas por u$s12 millones que se habría prolongado durante una década

También protege un proyecto con fuerte carga política para el presidente Emmanuel Macron, quien convirtió la reforma del Louvre en un plan cultural emblemático de su legado mientras mira hacia el final de su mandato el próximo año.

El gobierno presentó a Leribault, un experimentado director de museos, como la mano firme para una institución golpeada, con la responsabilidad tanto de la reforma de seguridad del Louvre como de su modernización.

Especialista en el siglo XVIII y formado en la École du Louvre, Leribault dirigió los museos más grandes de Francia, entre ellos el Petit Palais y el Musée d’Orsay. Más recientemente estuvo al frente de Versalles, uno de los mayores sitios patrimoniales de Francia, con un intenso flujo de visitantes y un presupuesto anual de unos 170 millones de euros (equivalente a u$s200 millones).

Su currículum lo convierte en una elección propia de tiempos de crisis: un curador-administrador moldeado por el sistema museístico francés y acostumbrado al escrutinio público, a las grandes multitudes y a los engranajes del poder cultural del Estado.

Por su parte, Des Cars fue nombrada en 2021 y se convirtió en la primera mujer en dirigir el Louvre, una ruptura simbólica en un palacio construido para reyes. Para muchos, su partida respondió a la pregunta que sobrevoló desde el robo de las joyas: ¿cómo pudo ocurrir en una de las instituciones más simbólicas del país sin que cayera ningún alto mando?

La oficina de Macron aceptó su renuncia como un “acto de responsabilidad” y señaló que el museo ahora necesita calma y un nuevo impulso para los proyectos de seguridad y modernización Des Cars declaró a Le Figaro el martes que se había convertido en un blanco de críticas y que ya no podía llevar a cabo la transformación del museo en el mismo clima institucional.

El Museo de Louvre restaurará la corona de la emperatriz Eugenia, dañada en el robo

Desde el Museo anunciaron a comienzos de febrero que la corona de la emperatriz Eugenia, dañada durante el robo al Museo del Louvre, Francia, en octubre del año pasado, sería restaurada de forma exacta "sin necesidad de reconstrucción", según un anuncio oficial de la casa de arte este miércoles. La pieza fue hallada aplastada y deformada tras el siniestro, aunque conservó su integridad casi por completo.

La pieza de joyería, que los ladrones dejaron caer en su huida, sufrió "un aplastamiento y quedó muy deformada", indicó la institución, al añadir que, no obstante, "conservó casi intacta su integridad, lo que permite su restauración completa".

El 22 de octubre, la presidenta del museo más visitado del mundo, Laurence des Cars, afirmó ante la comisión de cultura del Senado francés que "la restauración (sería) delicada, pero posible".