Guiño del FMI hacia Buenos Aires: Gopinath tomará el caso argentino

Como el caso argentino no puede detenerse en su ejecución y control, será responsabilidad de Gopinath el fiscalizar el Facilidades Extendidas vigente. No se lo reconocerá públicamente por razones obvias, pero desde Buenos Aires no se ve la situación con malos ojos. Lo contrario. Desde la llegada de Sergio Massa a Economía, se percibe que la relación técnica con la norteamericana número dos del organismo resultó más resolutiva y rápida en la toma de decisiones. Al menos en los temas en los que la economista surgida de las filas del Fondo le tocó actuar.

Contexto

Lo que se notó en las negociaciones en las que Gopinath intervino, es que su poder de peso ante el Board es directo y efectivo; y que si bien es una negociadora dura y poco amiga a las dilaciones, cuando define una discusión, esta termina ejecutándose sin mayores retrasos. Fue el caso de la aprobación por parte del FMI de la creación de una partida fiscal extra para poder atender al sector de argentinos más afectados por la crisis, y que derivó en el bono de $45.000 para los sectores más desprotegidos llamado Refuerzo Alimentario para Adultos Sin Ingresos, que desde el lunes administra Anses luego que el Palacio de Hacienda dispusiera de los fondos para su implementación. El plan había sido hablado directamente entre Massa y Gopinath durante las sesiones negociadores de la primer semana de octubre en la Asamblea Conjunta del FMI y el Banco Mundial de Washington, donde la número dos del organismo le dejó en claro al ministro argentino qué es lo que Argentina podía hacer y qué no, para que el acuerdo aprobado por el board el 25 de marzo pasado continúe vigente.

La funcionaria aclaró que podrían implementarse partidas para paliar situaciones de pobreza, siempre que haya financiamiento genuino y que se ejecute con responsabilidad y las restricciones suficientes como para que la ayuda vaya a donde se prometía. Massa explicó en el encuentro del 7 de octubre en Washington cuales serían las restricciones del programa que comenzó a aplicarse el lunes, y Gopinath lo avaló, prometiendo además que desde el FMI no habría cuestionamientos a su puesta en marcha. Sólo pidió como condiciones que la meta fiscal de 2,5% anual no se altere y que el gasto tenga financiamiento específicamente calculado. En la misma reunión Gopinath pidió un esfuerzo político importante: que el Ejecutivo logre que este año sí haya Presupuesto; y que este se base en las líneas generales firmadas en el Facilidades Extendidas; algo que Massa logró en las últimas horas.