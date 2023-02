Hay espíritus sangrientos que no conservan amistades

En “Los espíritus de la isla” el director y guionista Martin McDonagh reúne a sus actores de “Perdidos en Brujas”, Colin Farrell y Brendan Gleeson, en una extraña fábula que mezcla la típica excentricidad irlandesa con una comedia negra que se vuelve más oscura y, en un punto, existencialista. La trama comienza cuando una eterna amistad acaba de romperse sin que uno de los dos amigos, Colin Farrell, entienda por qué Brendan Gleeson ya no quiere sentarse a su mesa a tomar su pinta de cerveza en el único pub de la miserable islita donde viven, alejados del mundo en la violenta Irlanda de 1928. Tal vez haya sido algo que dijo borracho y no recuerda, piensa el rechazado del dúo, pero luego de insistir y de que ninguno de los lugareños comprenda el motivo de esta separación, Glesson, que viene sufriendo picos de depresión que remonta tocando en el pub su violín, confiesa que no aguanta mas la estupidez de su amigo y sus monólogos de dos horas sobre las heces de su burro. Hay que reconocer que el personaje de Farrell es un pesado que no tolera que no lo aguantan mas, y sigue tratando de acercarse a su ex amigo. Hasta que el asunto se pone mas serio cuando Gleeson asegura en público que si vuelve a dirigirle la palabra se cortará un dedo de la mano. La película, bien excéntrica, empieza un poco lentamente y demora en enganchar al espectador en su mundo de conflictos absurdos y la constante tensión de los tiros y explosiones de la guerra civil que se escuchan desde las otras islas. Pero en el momento que Gleeson arroja su amenaza el conflicto explota y se vuelve intenso y atrapante, sobre todo a partir del punto en el que parece que cumplirá su insólita amenaza.