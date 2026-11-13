Industria: el uso de capacidad instalada cruzó el 60% por primera vez en 2026, aunque tuvo una caída anual + Agregar ámbito en









Pese a la tenue mejora mensual en la producción, la industria sigue sumergida en una crisis y operando con capacidad ociosa. El retroceso más relevante contra el año pasado se observó en químicos.

La industria utilizó el 60,1% de su capacidad instalada en septiembre.

El uso de capacidad instalada por parte de la industria alcanzó en septiembre su máximo del año, algo que también había registrado en septiembre de 2025. Sin embargo, la cifra fue menor a la del año pasado y apenas superó el 60%, en medio de una crisis que destruye cada vez más empleos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este viernes el INDEC informó que la industria manufacturera utilizó el 60,1% de su capacidad instalada. Si bien superó el 60% por primera vez en el año, también cabe aclarar que se ubicó 1,3 puntos porcentuales por debajo del nivel de septiembre de 2025.

La principal incidencia negativa se observó en la elaboración de sustancias y productos químicos, que pasó a operar al 60% de su potencial máximo, cuando un año atrás lo hacía al 63,7%. Esto respondió fundamentalmente al derrumbe en la producción de materias primas plásticas y caucho sintético.

Noticia en desarrollo.-